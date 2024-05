Les premiers mots de Kristoffer Olsson, revenu de l'enfer, font froid dans le dos : "Personne ne pouvait communiquer avec moi"

Kristoffer Olsson se remet petit à petit de sa terrible maladie. Il va même pouvoir rejouer au football.

En février dernier, Kristoffer Olsson a été retrouvé inconscient à son domicile. Il a été immédiatement emmené d'urgence à l'hôpital. On lui y a alors diagnostiqué une maladie extrêmement rare touchant les vaisseaux sanguins du cerveau.

Ce weekend, le suédois a confirmé qu'il était presque entièrement remis coup du sort en apportant à ses coéquipiers de Midtjylland le trophée de champion de la compétition danoise.

Il a également été en mesure d'accorder une interview au média Aftonbladet : "J'étais pratiquement en train de mourir. Personne ne pouvait communiquer avec moi et je n'ai aucun souvenir de cette période. J'ai surmonté le pire. J'ai dû réfléchir, être positif et faire preuve de patience".

Olsson revient de très très loin

L'ancien Anderlechtois peut désormais réfléchir à un retour : "Je me sens très bien. Je vais pouvoir rejouer au football. Bien sûr que tu veux revenir le plus vite possible. Mais je ne me stresse pas pour ça, il faudra du temps. On verra quand cela se produira".

Kristoffer Olsson a même déjà retâté du ballon avec une membre de son équipe de revalidation : "Elle se tenait dans le but. Je me déplace bien, je peux courir et j'ai une bonne mémoire. Je m'améliore de jour en jour".