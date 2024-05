🎥 Ca chauffe pour Marc Brys : le Belge impliqué dans une vive altercation avec Samuel Eto'o

Marc Brys est pris dans un immense imbroglio Ă la tĂȘte du Cameroun. AprĂšs le grand flou suite Ă sa nomination, il vient de se chauffer avec le prĂ©sident, Samuel Eto'o.

Nouveau sélectionneur du Cameroun, Marc Brys a été convoqué au siège de la Fédération camerounaise de football ce mardi afin de participer à une séance de travail.

Le Belge a ainsi rencontré le président de la Fédération, Samuel Eto'o. L'échange entre les deux hommes a très vite viré...à l'altercation. D'abord, Eto'o a décidé de virer Cyrille Tollo, le conseiller technique auprès du ministre des sports. Ce dernier lui avait interdit d'échanger avec Brys.

Marc Brys se fritte avec Samuel Eto'o, président de la Fédération du Cameroun

Eto'o a ensuite demandé à Brys de rester contre l'avis du ministère (qui a nommé Brys contre l'avis de la Fédération). “Ne me touchez pas !“, s'est exclamé Eto'o lorsque Brys lui a posé la main sur l'épaule. “Je suis le Président. Si vous voulez travailler avec nous… Vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements", a continué Eto'o.

"Si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif comme la loi me le demande", s'est adressé Eto'o, à quoi a répondu Brys : "Je suis ici depuis deux mois. J'ai beaucoup de respect, mais c'est moi qui décide à la fin..."

Le Belge n'a pas eu le temps de finir sa phrase, car l'ancien joueur du Barça s'est ensuite complètement emporté. “Vous, vous ne décidez pas ! Parce que ce que vous vous faites monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume, ce n'est pas vous. C'est moi le Président de la fédération. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça monsieur le sélectionneur. Vous ne me parlez pas comme ça ! Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel !".

"Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays ? Je peux faire ça en Belgique ? J'ai été entraîneur, et j'ai été un très très grand joueur". Des mots prononcés avec une très vive agressivité, tandis que Brys n'a quant à lui pas vraiment bronché, rappelant à Eto'o qu'il n'a été entraîneur que pendant trois semaines...