Présent au Lotto Park pendant cinq ans, il défend l'un des transferts surprises de cette fin de saison : "Regardez ce qu'a fait Anderlecht"

L'Antwerp a annoncé dimanche l'arrivée de Tjaronn Chery. Un transfert qui en a surpris plus d'un vu les bientôt 36 ans du milieu offensif, mais son coéquipier Bram Nuytinck est d'un autre avis.

Lui-même trentenaire (âgé de 34 ans), Nuytinck comprend parfaitement que l'Antwerp opte Chery. "Après une saison moins bonne, ils semblent miser sur la jeunesse la saison prochaine, un peu plus d'expérience peut être utile", déclare-t-il dans Het Nieuwsblad.

"Regardez Anderlecht. Là aussi, l'été dernier, ils ont recruté une série de joueurs plus âgés et cela a tout de suite mieux marché" déclare-t-il, visiblement toujours au courant de ce qu'il se passe au Sporting après y avoir évolué entre 2012 et 2017.

Il met également en avant les qualités de son coéquipier au NEC : "Surtout avec un pied gauche redoutable. Il n'a pas nécessairement besoin de sa vitesse, mais sa technique et sa frappe sont au top. Combiner, changer le jeu, prendre en charge les phases arrêtées : c'est son truc. Et regardez ses buts".

L'Antwerp en pleine reconstruction

Bram Nuytinck n'est pas non plus préoccupé par sa condition physique. "Il est toujours en super forme", déclare-t-il. "Aux Pays-Bas, on qualifie chaque joueur de plus de trente ans de vieux et ils commencent rapidement à douter de toi, mais je trouve ça tellement absurde."

Il conclut : "C'est une question de mental. Certains ralentissent, mais il y a aussi des gars qui travaillent dur et veulent toujours briller à 35 ans. Si en plus tu peux rester à l'abri des blessures comme Ron, tu peux apporter une énorme valeur ajoutée".