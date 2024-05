Le retour d'Axel Witsel détaillé par Domenico Tedesco : "Je n'ai pas eu d'excuses à présenter"

Axel Witsel est de retour. Pour la première fois depuis l'arrivée de Domenico Tedesco, le désormais défenseur central de l'Atlético Madrid fait partie du groupe des Diables Rouges, au meilleur des moments.

C'est le côté regrettable du monde de l'immédiateté dans lequel on vit : l'annonce du retour d'Axel Witsel chez les Diables Rouges n'était pas une surprise. La nouvelle faisait déjà le tour des médias depuis plusieurs jours, et a été confirmée ce mardi par Domenico Tedesco, qui a expliqué en long et en large cette décision.

"Comment le saviez-vous, je me le demande bien", ironise Tedesco pour commencer. "J'ai toujours dit que nous étions ouvert à le reprendre. Tout d'abord, c'est une question de qualité, et sur ce plan, il n'y a pas de doute. Axel joue à un haut niveau à l'Atlético Madrid, il fait partie des joueurs avec le plus de temps de jeu".

Tedesco n'a pas présenté d'excuses

Le sélectionneur s'est donc rendu à Madrid pour discuter d'homme à homme avec Witsel et évoquer un retour qui n'a pas pris longtemps à se dessiner. "Je voulais le regarder dans les yeux pour discuter de la situation, lui dire que nous avions besoin de lui. Il était tout à fait ouvert à la discussion, Axel est un garçon très agréable et intelligent".

Le petit malentendu qui avait poussé Axel Witsel à annoncer sa retraite en mai 2023 est donc balayé. "Si j'ai présenté des excuses ? Je n'avais pas à le faire (sourire). Tout ce que j'ai dit en mars 2023 correspondait à la réalité de l'époque. Je n'avais pas eu énormément de temps pour préparer la sélection, Axel jouait peu et en tant que 6", rappelle Domenico Tedesco.

"Depuis, il a commencé à jouer beaucoup, et en défense centrale. Je vais être honnête : au poste de 6, il ne revenait probablement pas parmi nous aujourd'hui", ajoute le sélectionneur avec franchise. Et si Witsel a longtemps proche d'un retour, c'est l'approche d'une grande compétition qui a convaincu Tedesco de franchir le pas.

Koni De Winter victime du retour de Witsel ?

"Je l'ai rencontré à Madrid avant la blessure de Jan Vertonghen, il n'y a donc pas de rapport. Il était dans un coin de nos têtes durant toutes les qualifications", révèle-t-il. "Mais les qualifications ont été brillantes, nous n'avions pas de doutes. Puis, durant ces matchs amicaux de mars notamment, certaines choses ont été tentées, certains jeunes appelés, et je n'étais pas satisfait".

Désormais, avec le groupe à sa disposition, Tedesco est donc très satisfait. "Je vois un bon mix d'expérience, avec Vertonghen et Witsel, et de jeunes talents avec Debast, Faes. J'ai un très bon sentiment. Mais oui, Jan et Axel pourraient jouer ensemble. Ce qui fera la différence est la qualité".

Reste à voir si Axel Witsel revient à 35 ans en sélection pour se contenter d'un rôle de réserviste. Et Domenico Tedesco a tenu à rassurer à ce sujet : "Qu'il joue ou pas, nous avons beaucoup parlé avec Axel de son rôle : l'une de mes grandes questions est de savoir s'il est prêt à être là pour encadrer les jeunes. Nous ne voulons pas que des questions se posent tout le temps : "Pourquoi untel joue et pas Axel" ou vice-versa", explique le Germano-Italien.

"Bien sûr, Axel vient ici pour jouer et veut jouer, c'est un challenger clair pour une place dans le 11. Mais s'il n'y est pas, il est tout aussi disposé à aider le noyau avec son expérience. Tout dépendra de la forme du moment, du niveau de chacun", conclut Tedesco.