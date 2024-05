De la P2 à la D3 ACFF... puis la D1A, en quelques mois : Alpha Sylla, promesse à l'itinéraire pas comme les autres

De la D3 ACFF à la D1A, l'écart est normalement bien trop gros pour le combler en une seule saison. C'est pourtant le défi que va tenter de relever Alpha Sylla, qui a signé à Dender en provenance du RCS Brainois.

Discutez avec n'importe quel joueur ayant fréquenté le football amateur, puis professionnel. La différence est, bien évidemment, énorme. Passer le pont entre les deux mondes est un réel défi, que va tenter de relever Alpha Sylla.

Révélé sous les couleurs du RCS Brainois, en D3 ACFF, l'ailier gauche de 18 ans vient de s'engager avec un promu en Jupiler Pro League, Dender. "J'ai été appelé, j'ai effectué plusieurs entraînements et le coach a été content de moi. Je suis heureux que le club me fasse confiance, je suis conscient que ce n'est pas donné à tous les joueurs comme moi, qui viennent des divisions inférieures. Surtout pour un club qui vient de monter, mais c'est que j'ai su mettre en valeur mon potentiel" a déclaré le Guinéen à Walfoot.be lors d'une interview exclusive, ce mardi.

Ma vie va complètement changer, mais c'est ce que j'ai toujours voulu"

Alpha Sylla, c'est un avant puissant et rapide, qui aime jouer sur ses facilités techniques pour faire la différence... avec son pied droit, idéalement. "J'aime apporter de la créativité et du danger via ma vitesse. J'ai toujours eu une bonne technique, mais je n'avais jamais réussi à rejoindre l'élite. Il m'a souvent manqué un encadrement plus complet. J'ai toujours été conscient de mon potentiel, mais il manquait quelque chose. Ici, on passe déjà de deux à quatre entraînements par semaine, sans compter les séances en salle. Ma vie va complètement changer, mais c'est ce que j'ai toujours voulu."

Le plus étonnant, c'est qu'Alpha Sylla n'était pas encore un titulaire à part entière de l'équipe première du RCS Brainois. Cette saison, il comptait dix apparitions et 370 minutes de jeu, pour un but. "J'avais réussi à apporter le danger lors de mes montées. C'est une année qui m'a beaucoup forgé mentalement, qui m'a appris à être autonome. J'étais plutôt titulaire avec l'équipe réserve (NDLR : en P2 Brabant/Bruxelles), avec laquelle j'ai inscrit une dizaine de buts en 17 matchs."

Comme à Braine, la réserve avant le noyau A pour Alpha Sylla ?

S'il a bien signé son premier contrat (non professionnel) dans un club de D1A, Alpha Sylla commence son aventure avec l'équipe réserve de Dender, les U21. "J'espère avoir l'opportunité de rejoindre le noyau A, mais je viens d'arriver, je prends mon temps. C'était totalement inattendu pour moi, donc j'espère avoir la chance de jouer cette saison" a conclu un jeune joueur pour qui une carrière de rêve se terminerait chez le quadruple champion d'Angleterre en titre, Manchester City. "Que ça soit pour les joueurs et l'encadrement. Et puis, il y a Kevin De Bruyne."

Il reste encore un tout petit peu de chemin à parcourir, mais en voyant l'énorme saut réalisé par le jeune ailier cet été, bien malin qui saura dire où il pourra s'arrêter...