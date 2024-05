Vers un départ du Standard ? "Il est intéressé par un autre projet"

Le Standard a terminé la saison à la dernière place des Europe Play-offs après une saison calamiteuse, qui aura vu le club en proie à de très mauvais résultats sportifs mais également une gestion catastrophique.

Le club est indéniablement à la recherche d'un nouveau cycle et devra être inventif cet été, car touché car une interdiction de recrutement (temporaire, cependant).

Kostas Laifis a déjà fait ses adieux au club. Steven Alzate ne restera pas, tout comme Zinho Vanheusden, qui va retourner à l'Inter Milan.

De plus, Wilfried Kanga est lui aussi concerné par un départ. L'attaquant ivoirien avait déjà été approché par La Gantoise cet hiver. Désormais, Sacha Tavolieri explique que le joueur prêté par l'Hertha Berlin serait intéressé par le projet gantois, qui voit en lui le remplaçant de Laurent Depoitre.

Wilfried Kanga a été l'un des rares joueurs du Standard à se mettre en évidence cette saison, marquant 12 buts et donnant 3 assists en 37 apparitions.

