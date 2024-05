🎥 La pire saison sportive, la meilleure dans les tribunes ? Voici les 5 plus belles animations des supporters du Standard pour les 125 ans du club

Si le Standard a vécu une saison cauchemardesque sur le plan sportif et financier, les supporters ont mis le paquet pour célébrer les 125 ans du club. Retour sur les cinq plus belles animations des fans du Matricule 16 pour cette cuvée 2023-2024.

1 - Les 125 ans du Standard (par les supporters)

Cette saison, le Standard de Liège fêtait ses 125 ans. Triste année sportive pour le faire, mais les supporters du Matricule 16 n'ont pas manqué l'événement, dans les tribunes.

Leur animation prévue à l'avant-match contre Courtrai a été élue "Supporters time" de la saison lors des Pro League Awards, ce lundi. Un tifo, englobant tout le stade, avait été déployé juste avant la réception des Kerels, alors lanterne rouge, contre lesquels les Rouches... avaient été battus, 0-1, à la fin du mois de janvier.

Un tifo qui représentait plusieurs légendes du club, comme Marc Wilmots, Axel Witsel, Roger Claessen, Gilbert Bodart, Paul Bonga Bonga, Eric Gerets, Guy Vandersmissen, Christian Piot ou Guy Hellers. Une rencontre dont le coup d'envoi fictif avait été donné par un certain Djibril Cissé.

2 - Les 125 ans du Standard (par le club)

Un petit peu plus tôt, dans la saison, le club avait déjà commencé les animations pour célébrer son 125e anniversaire. Contre le Racing Genk, un live show avec plusieurs DJ's, des jeux de lumières et bien d'autres choses ont été mises en place par le club.

Une atmosphère qui avait, cette fois, poussé les Rouches à prendre les trois points face aux Limbourgeois. Une victoire qui s'intègre dans les trois succès à domicile contre Bruges, Anderlecht et Genk, qui ont plus que probablement permis au Matricule 16 de se sauver sportivement en D1A.

Altijd beschikbaar voor een verjaardagsfeestje. 125 jaar Standard! pic.twitter.com/MAps9ne3Uc — Tom Boudeweel đŸ“» (@tomboudeweel) November 25, 2023

3 - Les 20 ans du PHK

Des anniversaires, il y en a eu quelques-uns, cette saison au Standard. Le PHK 04, groupe d'animation occupant la tribune 4, célébrait aussi ses 20 ans. Un pré-anniversaire contre La Gantoise, puis la frénésie totale deux semaines plus tard, contre Eupen, pour la dernière journée de la phase classique.

Playlist spéciale prévue par le club, retraçant les vingt années de supportérisme du PHK, mais aussi un spectacle épatant prévu par le groupe d'animation et, pour une fois, du spectacle, aussi, sur le terrain. Le Standard l'avait emporté 4-0, on se disait encore qu'avec une petite spirale positive, la première place des Play-Offs 2 restait envisageable pour les joueurs d'Ivan Leko. Mais ça, c'était avant.

4 - Standard - Charleroi

Nous avons décidé de placer les anniversaires aux trois premières places, mais cette animation, avant Standard - Charleroi, sortait réellement de l'ordinaire.

0-0 score final, pour un choc wallon qui n'a jamais répondu aux attentes, et qui n'aura jamais égalé la beauté du spectacle dans les tribunes, permise aussi par des supporters de Charleroi qui avaient joué le jeu à la montée des acteurs.

À la fin de la 18e journée, on ne savait pas encore que l'on assistait, en réalité, à un match entre une équipe qui assurera son maintien à la dernière journée de la phase classique, et une autre qui ne le fera qu'en play-downs. Mais quand on revoit cette rencontre de plus près, on pouvait déjà sérieusement s'en douter...

5 - Standard - Anderlecht

Bien sûr, les supporters du Standard ne pouvaient pas faire sans mettre une ambiance des grands jours lors du Clasico, contre Anderlecht. Avant le match, un véritable feu d'artifice de couleurs est sorti de la T3, et une nouvelle animation avait eu lieu en début de seconde période.

Une ambiance digne de Sclessin, qui n'a fait que monter dans les tours lorsque les Rouches, rapidement menés 0-2 (et presque 0-3), sont revenus dans la rencontre pour finalement s'imposer.

Nouvelle animation des Ultras pour cette deuxième période #STAAND pic.twitter.com/eq7xNAIumf — Loïc Woos (@LoicWoos) October 22, 2023

Si la liste devait être complète, il nous faudrait aussi mentionner l'ambiance mise contre l'Union lors du premier match à domicile, contre le Club de Bruges, face à l'Antwerp, mais aussi lors de certains déplacements, à Eupen, notamment.

Ces dernières années, les supporters du Standard furent souvent critiqués pour leur comportement plus qu'à la limite lors de certains événements. Cette saison, alors que leur équipe a complètement coulé sur le terrain, les fans liégeois ont fait preuve d'une mentalité exemplaire, soutenant l'équipe corps et âme jusqu'à son maintien officiel, avant de logiquement se retourner contre 777 Partners et la direction.

La pire saison sur la pelouse de Sclessin fut l'une des plus belles, dans les travées du stade Maurice Dufrasne.