Il y aura... 27 Diables Rouges pour préparer l'Euro : comment Tedesco a tout prévu

On a tout lu et tout entendu concernant la sélection de Domenico Tedesco : le Germano-Italien, notamment, aurait envisagé de ne reprendre que 23 Diables Rouges. Il en a finalement repris 25, et ils seront même... 27 pour les matchs amicaux. Explications.

Pour Domenico Tedesco, la qualité prime sur la quantité et le trop est l'ennemi du bien. Une sélection de 26 joueurs ? Il n'est pas fan de l'idée après avoir passé toute la campagne de qualifications à composer un groupe de 23. "Si j'avais pu, je n'aurais repris que 23 joueurs. Dans ce genre de compétition, l'harmonie du groupe est importante", explique-t-il en conférence de presse. C'est ce qui nous revient également de l'entourage du joueur : pour le coach des Diables, l'atmosphère dans le groupe et le fait que chacun sache exactement quel est son rôle sont cruciaux. "Tu ne peux pas vraiment emmener de points d'interrogation avec toi, soit le joueur est prêt, soit non. Et tout le monde espère que nous resterons ensemble pendant un mois, c'est long", sourit Tedesco. Deux jeunes accompagneront les Diables Rouges Mais Tedesco, en raison d'interrogations autour de certains joueurs sur le plan physique, a finalement pris 25 joueurs. Il a également mis un terme à une habitude datant de Roberto Martinez qui faisait polémique : prendre 4 gardiens. "Il y a des arguments pour le fait d'en avoir 4, mais pour limiter le groupe, nous avons opté pour 3 gardiens". Reste ce 26e spot libre pour un éventuel invité de dernière minute. Domenico Tedesco a révélé que deux jeunes joueurs intégreraient le groupe en vue des matchs amicaux contre le Luxembourg et le Monténégro. "Il y aura deux jeunes des U21 qui viendront pour amener de la concurrence et potentiellement jouer dans ces amicaux", confirme-t-il. Le groupe sera donc en réalité de 27 jusqu'au départ pour l'Allemagne. L'identité de ces jeunes ? Elle n'est pas encore connue. "Tout dépendra de nos besoins, de la forme physique de certains autour desquels il y a des doutes. Vous citez Arthur Theate, c'est aussi le cas d'Aster Vranckx", révèle Tedesco. Difficile, donc, de prédire quels seront les joueurs rappelés pour disputer ces matchs de préparation et, peut-être, occuper cette 26e place dans la liste.