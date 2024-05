Son favori, les chances de l'Italie et de la Belgique : Alessandro Del Piero préface l'Euro 2024 et évoque les Diables

Selon Alessandro Del Piero, l'Italie peut encore remporter l'Euro 2024, même si la France est la grande favorite. Quant à la Belgique, elle a aussi ses chances, surtout grâce à Kevin De Bruyne.

Ce lundi, c'est une véritable légende du football italien, Alessandro Del Piero, qui était présent dans les travées de Sclessin pour une conférence de presse spéciale avant la Circus Cup, rencontre caritative dont les bénéfices seront reversés pour le développement du sport dans le grand Liège, et plus exactement dans la commune de Seraing.

La France favorite pour l'Euro 2024, l'Italie peut-elle refaire le coup ?

L'ancien grand buteur de la Juventus et de l'équipe nationale italienne a parlé de cette rencontre et a aussi été questionné sur quelques sujets plus vastes, comme l'Euro 2024, qui arrive dans un petit peu plus de deux semaines. Alessandro Del Piero voit un grand favori, mais n'exclut pas une surprise de sa Squadra Azzurra.

"Il y a probablement une équipe dont tout le monde a peur : la France, grâce à la qualité et au nombre de joueurs qu'ils ont à chaque poste. Vient ensuite un groupe avec plusieurs équipes très fortes qui peuvent gagner, puis d'autres avec qui on ne sait jamais ce qu'il peut se passer."

"C'est dans cette case que je range l'Italie. Personne ne pensait qu'ils seraient capables de gagner le dernier Euro. C'est un tournoi très court, tout doit être parfait sur tous les points. L'Italie peut le refaire. On a un grand cœur, une bonne équipe et un bon entraîneur."

© photonews

Un statut d'outsider préférable à la Belgique ?

Quid de la Belgique, pour qui Domenico Tedesco vient d'annoncer la sélection officielle, ce mardi ? Selon Del Piero, le fait que les Diables ne soient plus vraiment renseignés parmi les favoris de la compétition peut avantager notre sélection nationale.

"La Belgique est dans la même situation, avec des individualités incroyables. De Bruyne est l'un des meilleurs joueurs du Monde depuis tellement de saisons, si pas le meilleur. La Belgique peut aussi aller au bout. Dans un tournoi, tu joues une finale tout le temps, et un seul petit événement peut tout changer."

"Parfois, commencer un tournoi comme outsider est préférable, il y a moins d'attentes. On peut toujours prédire, mais il se passera à chaque fois quelque chose que personne n'a vu venir. Ce sera encore le cas cette année, et c'est l'équipe avec le meilleur collectif, qui croira le plus en ses capacités et aux miracles qui aura les plus grandes chances d'aller au bout."