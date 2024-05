Oui, cette Union-là aurait mérité le titre : découvrez nos notes de leur saison

L'Union Saint-Gilloise a terminé sa saison par une victoire contre Genk ce dimanche et a ainsi validé sa 2e place au classement final de Pro League. Nous avons attribué une note aux joueurs pour leur saison. Découvrez-les dès maintenant.

Moris (8)

Le gardien et nouveau capitaine de l'Union a tenu son rang durant la quasi-entièreté de la saison. Il aura cependant failli au plus mauvais des moments, en faisant plusieurs erreurs qui ont coûté très cher en début de Play-offs. Mais restons honnêtes : il a été un pilier de l'Union et mérite une bonne note. Ses remplaçants, Lindner et Imbrechts, n'ont pour ainsi dire presque jamais eu voix au chapitre.

Koki Machida (7,5)

Lui aussi aura réalisé une très bonne saison. Solide derrière, il aura même marqué des buts très importants en Coupe (en demi-finale et en demi-finale) mais aussi contre le Club en Play-offs. Il mérite sans doute un beau transfert cet été.

Kevin Mac Allister (8)

La révélation de la saison en défense, tout simplement. L'Argentin s'est directement acclimaté et n'a plus jamais quitté le 11 de base. Un véritable patron.

Christian Burgess (6,5)

L'Anglais a été régulier durant toute la saison et reste indispensable, c'est une certitude. Cependant, on ne peut pas passer outre certains moments d'absence et des coups de sang tant inutiles qu'incompréhensibles.

Ross Sykes (7,5)

Il a rempli son rôle quand il fallait, a dépanné quand il y avait des absences en défense. Et il a même marqué le but qui qualifie l'Union en finale de la Coupe. Une vraie satisfaction.

Fedde Leysen (6)

Sa note aurait sans doute été un peu plus haute s'il avait eu un peu plus de temps de jeu. Sa blessure en janvier est venue pourrir une saison qui était jusque-là assez correcte.

Alessio Castro-Montes (8,5)

Quelle saison de la part de l'ancien de La Gantoise. Ultra régulier, précieux défensivement et très actif offensivement. Il a assurément passé un palier et s'est définitivement imposé comme l'un des meilleurs latéraux du pays.

Lazare Amani (6)

Une note assez sévère pour l'Ivoirien. Très souvent utilisé, il n'a pourtant pas assez pesé dans le jeu. Difficile de considérer cette saison comme décevante, mais on pouvait peut-être en attendre un peu mieux de sa part.

Charles Vanhoutte (8,5)

Arrivé sur la pointe des pieds du Cercle de Bruges, Charles Vanhoutte a été vital dans l'entrejeu des Saint-Gillois pendant toute la saison. Titulaire indiscutable, il a même dépanné en défense centrale. Une saison de très haut niveau, tout simplement.

Noah Sadiki (7,5)

L'ancien d'Anderlecht s'est révélé au milieu de terrain et a été très utile à de nombreuses reprises. S'il arrive à gommer certaines failles à l'avenir, il a tout pour devenir un tout tout grand.

Mathias Rasmussen (7)

Le Norvégien a mis un certain temps avant de s'acclimater mais a ensuite apporté satisfaction. Sa vision de jeu fait de lui un joueur précieux. Il y a de grandes chances qu'il explose la saison prochaine.

Loic Lapoussin (6,5)

On connait tous les qualités de Loic Lapoussin. Celles-ci sont indéniables. Il a également progressé dans son jeu défensif. Cependant, sa nonchalance lui a encore fait défaut et il ne s'est pas complètement imposé cette saison. Il y a des chances qu'il quitte l'Union cet été.

Cameron Puertas (9)

On ne lui met pas la plus haute note par principe. Mais cette saison été celle de Puertas. Il est passé de réserviste à métronome de son équipe, donnant des assists à la pelle et marquant très souvent, et des buts superbes. Il mérite son titre de joueur de l'année et au vu de ses énormes qualités, il a tout pour réussir dans un grand club. Chapeau !

Henok Teklab (6)

Teklab s'est progressivement fait une place de choix à l'Union, étant titulaire très régulièrement en fin de saison et en Play-offs. Il a assurément gagné des points aux yeux d'Alexander Blessin. Son but contre le Club de Bruges restera encore longtemps dans les mémoires.

Casper Terho (4)

Le Finlandais est l'un des seuls qui a vraiment déçu cette saison. Il a toujours donné cette impression de jouer avec le frein, ne mettant pas ses qualités à bon escient. Blessin a bien compris qu'il n'était pas toujours fiable et n'a pas su l'utiliser. Il va devoir progresser.

Mohamed Amoura (8,5)

La fusée algérienne aura tout détruit sur son passage cette saison. Ultra-rapide, technique, à la détente exceptionnelle, Amoura a offert un spectacle de haut vol. Malheureusement, il a encore du mal à gérer ses émotions et son rythme de match. Son creux en fin de saison a fait très mal. Sauf surprise, il partira cet été vers un top championnat...et c'est mérité.

Gustaf Nilsson (8,5)

Certains doutaient de ses capacités, le trouvant trop lent ou pas assez technique. L'international suédois les a tous fait mentir et a réalisé une saison pleine, marquant nombre de buts très importants. Bien plus qu'un homme de l'ombre : un taulier.

Kevin Rodriguez (5,5)

Le jeune Equatorien a montré bien de belles choses cette saison, marquant quelques buts et donnant l'impression de monter en puissance. Malheureusement, sa blessure a stoppé sa progression.

Denis Eckert Ayensa (6)

Au début de saison, alors que l'Union était encore en rodage, l'Allemand s'est mis à marquer comme il respirait. Une blessure est venue le freiner soudainement. Il n'est ensuite plus parvenu à se distinguer, notamment suite à la montée en puissance de Nilsson et surtout Amoura. Il garde cependant une belle cote et n'aura besoin de pas grand-chose pour se relancer.

Elton Kabangu (3,5)

La concurrence en attaque était bien trop forte pour lui. Il a cependant réussi à gratter un certain de temps de jeu, montrant par bribes quelques qualités. Il pourrait être utile la saison prochaine.

Non notés : François, Dony, Hugevelde, Wenssens