Le Club de Bruges et Genk se disputent le même joueur de Pro League

Le Club de Bruges a remporté son 19e titre de champion de Belgique. Les Blauw en Zwart voudront se renforcer sur le marché des transferts cet été.

C'est également le cas du KRC Genk, qui jouera le barrage pour les phases éliminatoires de la Conference League prochainement face à La Gantoise.

Les deux clubs pourraient voir plusieurs joueurs partir cet été. A Genk, Bilal El Khannouss ne sera très probablement plus là la saison prochaine.

Ainsi, ils recherchent du renfort et pourraient se tourner vers la Pro League. Selon les informations du journaliste Nabil Djellit, Bruges et Genk voudraient recruter Abdelkahar Kadri.

Le milieu offensif de Courtrai est concerné par un départ depuis plusieurs mercatos. Courtrai s'est maintenu in extremis cette saison et veut rejoindre un club plus huppé. Il dispose d'un bon de sortie.

La piste brugeoise reste, selon Djellit, sérieuse. Des contacts auraient déjà eu lieu. Genk reste quant à lui attentif. Kadri, 23 ans, est sous contrat jusqu'en 2026 avec Courtrai et est évalué à 3 millions d'euros par Transfermarkt.