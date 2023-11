Officiel : une figure iconique, passée par la Pro League, rejoint l'OM !

L'Olympique de Marseille réorganise son organigramme. Mehdi Benatia est nommé conseiller sportif, Jean-Pierre Papin sera en charge de l'équipe réserve.

Le communiqué était attendu depuis plusieurs jours, voire depuis plusieurs semaines. Le voici enfin. L'Olympique de Marseille réorganise son organigramme.

Présent dans les tribunes depuis plusieurs semaines, Mehdi Benatia est officialisé comme conseiller sportif. Il apportera son concours à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie sportive du club, notamment pour attirer, former et retenir les meilleurs talents.

"Dans l’optique de poursuivre et renforcer, un peu plus encore, la politique entreprise par la direction de l’Olympique de Marseille en matière de formation et d’accompagnement de ses jeunes talents vers le monde professionnel, Jean-Pierre Papin est nommé entraineur de l’équipe réserve" peut-on lire dans le communiqué.

Ballon d'Or 1991 avec l'OM et ancien joueur du Club de Bruges (1985-1986, 21 buts en 33 matchs), "JPP" est entraîneur depuis 2004, et est passé par Arcachon, Strasbourg, Lens, Châteauroux et Chartres.