🎥 Amadou Onana enfonce encore un peu plus Burnley et Vincent Kompany

Amadou Onana est de retour dans le onze de base d'Everton. Vincent Kompany l'a constaté à ses dépens.

Après plusieurs semaines passées à l'infirmerie suite à une blessure au mollet, Amadou Onana revient très fort. Monté à la pause et instigateur de la victoire contre Chelsea le weekend dernier, Le Diable Rouge était titulaire contre Burnley ce samedi, une première depuis plus d'un mois.

Il en a profité pour surgir au second poteau et ainsi ouvrir le score face aux troupes de Vincent Kompany. Son tout premier but de la saison Premier League (il avait déjà marqué en League Cup face à...Burnley).

La tête de l’IMMENSE Amadou Onana !!!!pic.twitter.com/Qg3Sa56dYS — Prospect Belgium 🇧đŸ‡Ș (@ProspectBelgium) December 16, 2023

Everton s'impose finalement 0-2 et laisse Burnley huit points derrière, à l'avant-dernière place, malgré les 10 points retirés aux Toffees par la fédération.