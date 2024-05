Avec ce troisième échec, Mbaye Leye a-t-il épuisé tout son crédit au sein du football belge ?

Mbaye Leye enchaîne les expériences malheureuses en tant qu'entraîneur, dans des conditions difficiles. Son pari avec Seraing n'a pas été gagné, et il craint que sa carrière en pâtisse.

Pour un jeune entraîneur de 41 ans, trois échecs consécutifs, c'est une sacrée tache sur le CV. Licencié au Standard de Liège en 2021 après un mauvais début de saison, Mbaye Leye avait ensuite vécu une longue et difficile saison avec Zulte Waregem, finissant également par prendre la porte en mars 2023.

Désormais, c'est au RFC Seraing que le Sénégalais a vécu une énorme désillusion. Les Métallos y ont cru jusqu'au bout mais seront relégués en Nationale 1. "Depuis mes débuts comme entraîneur, je n’ai relevé que des missions compliquées", reconnaît-il dans La Dernière Heure (lire ici).

Mais on connaît le monde du foot : le contexte est souvent oublié au profit des résultats. "Une personne qui n'a pas suivi le club au quotidien va se demander qui était l'entraîneur et en déduire qu'il était nul", sait bien Mbaye Leye. "Ce qui me dérange le plus, ce sont les conneries que des connaisseurs de football peuvent parfois balancer".

Leye obtiendra-t-il encore sa chance ?

D'autant qu'à Seraing, on est assez heureux de son travail, assure-t-il : "Les supporters m'ont avoué qu'ils n'avaient qu'un seul regret : que je ne sois pas arrivé plus tôt. Mais je sais que seulement 10% des gens estimeront que je mérite encore une chance, à quelque niveau que ce soit".

Leye n'a pas pour ambition de descendre en Nationale 1 avec les Métallos, mais pourra-t-il se permettre de faire autrement ? "J'ai toujours des ambitions élevées car je sais qu'en football, on vous oublie vite. Ce n'est pas toujours évident de recevoir des opportunités, et on ne voit pas énormément d'entraîneurs africains en Belgique ou ailleurs... je dois travailler encore plus dur", conclut l'ancien buteur du Standard et de Zulte Waregem.