🎥 Un ancien Mauve fait vibrer le Vélodrome, qui rêve d'une finale !

Si l'OM croit encore fermement √† la qualification pour la finale, c'est en bonne partie gr√Ęce √† Chancel Mbemba. L'ancien du RSC Anderlecht a √©t√© d√©cisif contre l'Atalanta Bergame.

Ce jeudi soir en Europa League, les clubs italiens ont connu des résultats contrastés. Ainsi, la Roma de Romelu Lukaku et Mile Svilar a subi un sérieux revers à domicile (0-2) contre l'invincible Bayer Leverkusen, mais l'Atalanta Bergame de Charles De Ketelaere a été chercher un bon match nul à Marseille (1-1).

Et l'Atalanta aurait même pu faire mieux sans un but d'une vieille connaissance du football belge : Chancel Mbemba. Le défenseur congolais a égalisé d'une jolie frappe à la 20e minute et maintenu l'OM en vie dans cette demi-finale d'Europa League.

Le Congolais fêtait là en grande pompe son retour après de longues semaines d'absence suite à des soucis physiques. Marseille se félicite de ce retour, car Mbemba est un pilier de l'équipe (36 matchs, 6 buts toutes compétitions confondues).

"J'ai beaucoup souffert de cette blessure, mes coéquipiers m'ont beaucoup soutenu. Mais grâce à Dieu, on est là. Mes coéquipiers me donnent de la force et on va tout donner pour le club désormais", déclare Mbemba, à chaud, après la rencontre au micro de Canal +.

"Avec ce match nul, tout est possible si on va là-bas comme des guerriers. On va aller à la guerre. Ce sera une finale là-bas et tout est possible", assure Chancel Mbemba.