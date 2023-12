Roméo Lavia a fait ses grands débuts... mais inquiète déjà !

Enfin ! Roméo Lavia est "officiellement" un Blue et a disputé ses premières minutes pour Chelsea. Mais le Diable Rouge a encore ressenti des douleurs en fin de rencontre, selon son entraîneur, inquiet...

L'année 2024 sera-t-elle celle de Romeo Lavia (19 ans) ? Le milieu de terrain a dû patienter de longs mois pour faire ses débuts avec Chelsea. Entre manque de rythme à son arrivée, puis blessures et rechutes, c'est une première moitié de saison perdue pour le Diable Rouge. Mais face à Crystal Palace, enfin, Lavia a pu monter au jeu.

Une grosse demi-heure de jeu intéressante de la part de Romeo Lavia, qui est monté en puissance et a réussi quelques belles choses, tout en ayant une grosse marge de progression. Alors, enfin lancé ? On peut l'espérer, car Chelsea a dû faire face à de nombreuses blessures récemment, et Lavia pourrait donc obtenir sa chance en seconde partie de saison.

Mais Mauricio Pochettino avait une mauvaise nouvelle après la rencontre : "Je suis un peu inquiet concernant Romeo Lavia. Il a terminé le match avec quelques soucis. J'espère que ce n'est pas un gros problème", déclarait l'entraîneur de Chelsea dans des propos relayés par Fabrizio Romano. Naturellement, l'entraîneur argentin est prudent, car Lavia sort d'une longue période de rechutes. Croisons les doigts...