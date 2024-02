Les mots durs de Simeone pour Arthur Vermeeren après sa première : "Il doit s'adapter à cette nouvelle réalité"

Face au Rayo Vallecano, Arthur Vermeeren a connu sa grande première en tant que titulaire de l'Atlético de Madrid mercredi soir. Cependant, et malgré sa bonne prestation au global, le néo-Diable Rouge a eu le droit à seulement 45 minutes puis direction le banc.

En effet, Diego Simeone a décidé de le remplacer au retour des vestiaires. "Il doit s'adapter à cette nouvelle réalité. Il y a beaucoup de responsabilités, de pression. Il a de la personnalité et ces 45 minutes ont été bonnes pour lui afin de se faire à cette réalité", a commenté l'entraîneur des Colchoneros.

"Désormais, nous devons gérer son temps de jeu de la meilleure façon possible."

🎙️ Diego Simeone: "Arthur Vermeeren's debut? Sometimes you have to invest minutes in players who will have an important future. He has to adapt to this new reality. A lot of responsibility, a lot of pressure. He has personality. The 45 minutes were good for him to get acquainted… pic.twitter.com/caUZaFfAom