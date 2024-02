Indispensable ? "Il doit absolument être à l'Euro 2024 avec les Diables Rouges"

Le statut de Charles De Ketelaere est-il en train de changer ? En grande forme avec l'Atalanta Bergame, le milieu de terrain pourrait passer un palier en sélection lors du prochain rassemblement.

Charles De Ketelaere (22 ans) est un tout autre joueur cette saison que celui qui se morfondait à l'AC Milan la saison passée. Prêté à l'Atalanta Bergame, il y fait étalage de son talent, avec déjà 9 buts et 7 passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues. À titre de comparaison, sous le maillot milanais, De Ketelaere avait disputé 40 matchs... pour aucun but et un seul assist.

Un CDK transfiguré, donc, et cela arrive au meilleur moment. En fin de saison, il voudra en effet faire partie des 23 joueurs emmenés à l'Euro 2024 par Domenico Tedesco. Si le sélectionneur a régulièrement repris l'ancien brugeois, il ne l'a titularisé qu'une seule fois, contre la Suède en octobre dernier. Déjà à l'époque, avant que le match soit définitivement arrêté dans des circonstances tragiques, De Ketelaere avait été brillant (lire ici).

Vandereycken veut voir De Ketelaere à l'Euro

Au vu de sa progression fulgurante, De Ketelaere pourrait bien être incontournable parmi les 23 et même lutter pour une place dans le onze. René Vandereycken, pour le Nieuwsblad, lui voit des qualités uniques parmi les Diables : "Il demande le ballon dans les pieds, et comme Eden Hazard, il a cette capacité à se retourner rapidement pour éliminer un adversaire", analyse l'ancien sélectionneur.

"Il a une grande importance dans le jeu. De Ketelaere peut jouer n'importe où : dans l'axe, en tant que deuxième attaquant, en pointe, à gauche, à droite", énumère Vandereycken. "Je ne dis pas qu'il doit être titulaire, car avec la concurrence des Lukaku, De Bruyne, Bakayoko, Doku, c'est difficile. Mais il devrait absolument faire partie du groupe, ça ne fait aucun doute". On ne s'inquiète pas pour la pépite de l'Atalanta.