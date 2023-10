Et si on parlait foot ? Les enseignements de Belgique-Suède, malgré les circonstances

Parce que la vie doit continuer, il faut aussi pouvoir se focaliser sur ce que l'on a pu voir de la part des Diables Rouges pendant 45 minutes. Car il y avait à en dire.

Il était assez difficile de parler football dans la foulée des événements dramatiques de ce lundi. Si nous avions en effet assisté à 45 minutes de ce Belgique-Suède finalement arrêté définitivement, c'était finalement anecdotique, et personne n'avait le cœur à l'analyse.

Mais 24h plus tard, il le faut bien : ces 45 minutes, elles ont eu lieu, avec un 11 de base intéressant de la part de Domenico Tedesco, et des éléments à souligner. Parce que c'est pour cela que nous étions là...

Youri Tielemans a enfin montré de belles choses

Est-ce parce que cette titularisation ressemblait fort à sa dernière chance ? Youri Tielemans a livré ses meilleures 45 minutes depuis longtemps avec les Diables Rouges.

© photonews

Certes, sur le but de Gyökeres, il aurait pu faire la faute professionnelle, mais n'est pas le premier responsable. Et surtout, enfin, il a pris les choses en main balle au pied, sans se cacher. Ce n'était pas encore brillant, mais Tielemans a amené quelque chose à la construction, et c'est bon signe.

Ce Charles De Ketelaere est-il la doublure idéale de KDB ?

De KDB à CDK : trois lettres dont deux en commun, et peut-être le remplaçant que l'on cherchait. Tedesco avait tenté Trossard et Carrasco en 10 ; ce lundi, De Ketelaere a été placé dans ce rôle de soutien d'attaque avec un certain succès.

​ Rien à voir avec le fantôme aperçu avec les Espoirs à l'Euro U21 : ce Charles De Ketelaere là est en grande forme avec l'Atalanta Bergame, et ça se sent en sélection aussi. Toucher de balle soyeux, conservation du cuir de haut niveau, belles combinaisons avec Lukaku : c'était prometteur, et bien plus complémentaire qu'avec Openda...

Tedesco tente encore des choses

Si on voulait encore une preuve que le sélectionneur des Diables veut améliorer ce qu'il voit, elle était dans ce début de match surprenant : Arthur Theate et Timothy Castagne ont ainsi par moments... échangé leurs postes sur les flancs.

Sans grand succès, car clairement, Theate n'était pas à l'aise à droite. Mais que Domenico Tedesco essaie cette permutation était très curieux, et laisse probablement la porte ouverte à des essais en novembre (Saelemaekers ? Deman ? Siquet ?). Il y a quelque chose qui démange le Germano-Italien sur ce plan.

Bakayoko n'est pas Doku

La ressemblance en termes de gabarit et de style de jeu tout en percussion n'a pas trompé grand monde ce lundi : le palier franchi à grands pas par Jérémy Doku ne l'a pas encore été par Johan Bakayoko.

© photonews

Son ballon perdu amenant au but suédois n'était pas le seul moment compliqué pour Bakayoko qui a certes amené le danger par moments, mais en manquant de cette précision que s'est enfin trouvé Doku. L'ailier du PSV restera certainement un joker de luxe.

La défense pourrait être remaniée en novembre

L'absence de changements dans l'axe de la défense a laissé beaucoup d'observateurs sceptiques, voire déçus. Mais Tedesco estimait que c'était encore trop tôt pour aligner Zinho Vanheusden, par exemple. On ignore ce qu'il en est de Zeno Debast mais Wout Faes n'a pas été relégué sur le banc.

Une façon de soutenir un joueur cloué au piloris, un peu comme avec Tielemans ? Probablement. N'oublions pas également le peu de temps entre les deux rencontres. Tous les secteurs de jeu ont été modifiés durant cette trêve ; la défense devrait l'être également à l'avenir. Dès novembre ?