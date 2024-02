La saison noire se poursuit pour ce Diablotin

Titulaire ce lundi, Largie Ramazani a été averti en première période pour un tirage de maillot. Peu de temps après le début de la seconde période, il a reçu une seconde carte jaune pour une faute similaire. Le Diablotin a ainsi dû laisser ses coéquipiers à 10 contre 11.

🚨🚨| RED CARD: Ramazani is sent off for Almeria!



Almeria 0-0 Athletic Club pic.twitter.com/d1YvxC4Oza