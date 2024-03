Changement de coach en Liga : la chance de ce jeune talent belge ?

Largie Ramazani goûte souvent au banc ces dernières semaines à l'UD Almeria. Il peut se réjouir : le club de Liga a décidé de se séparer de son entraîneur.

L'UD Almeria en a assez vu. Après 28 matchs de championnat cette saison, le club n'a... toujours pas remporté le moindre match, et occupe naturellement la dernière place de LaLiga. Un bilan qui a coûté son poste à Gaizka Garitano (48 ans), arrivé en octobre dernier.

Almeria, qui compte 14 points de retard sur le premier non-relégable et peut donc déjà presque se résoudre à faire l'ascenseur, a déjà trouvé le successeur de Garitano. Il s'agit de Pepe Mel (61 ans), libre depuis la fin de son bail à l'OFI Crète.

Ancien entraîneur du Real Betis, de Las Palmas ou encore de Malaga, Mel aura donc la lourde tâche - presque impossible - de sortir l'UD Almeria de la zone rouge. L'arrivée de Pepe Mel pourrait également relancer un certain Largie Ramazani.

Le jeune belge de 23 ans n'a pas été titularisé depuis 4 rencontres, et son début de saison prometteur a laissé place à une période plus délicate. Ramazani va donc devoir convaincre son nouvel entraîneur de ses qualités, et être un atout pour Almeria dans la dernière ligne droite.