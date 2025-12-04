Charleroi réconcilié avec la Coupe ? Les Zèbres étouffent Malines et filent en quart

Charleroi a retrouvé le sourire en Coupe de Belgique ! Les Zèbres sont en quart de finale après leur victoire 2-0 contre Malines.

Charleroi a beau avoir livré un match engagé contre la RAAL, l'équipe n'en était pas moins attendue de pied ferme. C'est que le Sporting n'avait plus accueilli un match de Coupe depuis trois ans et plus remporté la moindre rencontre dans la compétition au Mambourg depuis six ans. Pour faire oublier les nombreuses désillusions en chemin, l'adversaire du soir n'était autre que Malines, cinquième au classement en championnat.

Pour ce huitième de finale, Rik de Mil a aligné son équipe type, récupérant son capitaine Aiham Ousou. Kevin Van den Kerkhof était quant à lui toujours absent. Les Zèbres ont commencé avec de l'envie et plusieurs débordements de Lewin Blum. L'un d'eux a débouché sur la première occasion de la rencontre, une reprise de Parfait Guiagon détournée par Nacho Miras. Sur un autre débordement de Blum, son centre mal calibré s'est transformé en ballon vicieux, renvoyé par le dessus de la transversale.

Malines attend son heure (et l'attend toujours)

De leur côté, les visiteurs ont tenté de repartir en contre, misant sur la vitesse de Bill Antonio et Myron Van Brederode, mais sans succès : les rares rushs du KV sur le flanc auraient pu être dangereux mais n'ont pas mis Mohamed Koné à contribution.

Charleroi a lui aussi déploré pas mal de déchet dans son jeu. Après le bon premier quart d'heure inaugural, il a fallu attendre la fin de la première mi-temps pour voir le Mambourg vibrer à nouveau, d'abord sur une frappe d'Antoine Bernier partie de l'entrée du rectangle et repoussée par Nacho Miras, puis sur un second ballon canonné au-dessus par Yacine Titraoui.

0-0 au repos, c'est en début de deuxième acte que le match s'est décanté. A peine monté au jeu, Moncef Zekri s'est rendu coupable d'un solide accrochage sur Patrick Pflücke à l'occasion d'un corner. L'arbitre n'a pas bronché dans un premier temps mais a été appelé par le VAR. Il a alors logiquement accordé un penalty à Charleroi. Malgré sa mauvaise passe actuelle, c'est Parfait Guiagon qui a pris ses responsabilités pour prendre Miras à contre-pied (51e, 1-0).

Mené, Malines n'a pas réussi à prendre le jeu à son compte pour porter le danger. Mohamed Koné a passé une soirée très tranquille. C'est d'ailleurs Charleroi qui a à nouveau fait évoluer le marquoir : magnifiquement servi au second poteau par Titraoui, Mardochée Nzita a surgi à pleine vitesse pour faire le break avant de commencer le dernier quart d'heure (74e, 2-0).

Sur sa lancée, le Sporting est reparti à la charge. Parfait Guiagon a donné le tourni à la défense malinoise, mais Nacho Miras a empêché le 3-0 des poings. Le gardien espagnol a ensuite contrarié Aurélien Scheidler sur une reprise au second poteau. Qu'importe : Charleroi retrouve le sourire avec cette qualification pour les quarts de finale au terme d'un match appliqué.