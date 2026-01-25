Réaction "Une place sur un banc de D1A, ça se mérite" : le message fort de Frédéric Taquin à plusieurs de ses joueurs

Scott Crabbé depuis La Louvière
| Commentaire
"Une place sur un banc de D1A, ça se mérite" : le message fort de Frédéric Taquin à plusieurs de ses joueurs
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Face à Saint-Trond, le banc de la RAAL comportait quelques surprises. Frédéric Taquin s'en est expliqué de manière très ouverte en conférence de presse.

On ne pourra jamais le lui retirer : que ce soit dans le football amateur ou au niveau professionnel, Frédéric Taquin n'a jamais été adepte de la langue de bois en après-match. Le coach de la RAAL reste lui-même, entier, spontané, dans les moments d'euphorie comme dans les périodes plus creuses.

Hier, après la défaite contre Saint-Trond, il s'est à nouveau montré très franc. D'abord en versant dans le positif au moment de complimenter Wouter Vrancken pour son travail au Stayen : "Chapeau, coach. Quelle équipe agréable à voir jouer. J'espère que vous allez être champions. Au moins de la phase régulière. Vous n'en êtes pas loin. Vous savez pourquoi c'est une belle équipe ? Parce qu'ils se battent les uns pour les autres, un peu comme nous. Et ça, c'est magnifique. En plus de la technique et de ce qu'ils proposent dans le contenu".

Au moment d'évoquer ses choix pour composer sa séléction, son timbre de voix s'est fait plus sec. Si le sujet a été soulevé, c'est parce que le banc n'était riche que de huit joueurs (dont trois U23), alors que chaque équipe a droit à neuf réservistes et que Taquin semblait avoir d'autres cartouches à sa disposition.

Plusieurs choix en guise de remise en question

"Je suis exigeant dans ce que j'attends. Et quand je veux que les joueurs soient à 100%, ils doivent faire en sorte de l'être. Ils n'ont pas le luxe de se dire qu'ils seront au moins d'office sur le banc. Il faut faire ce qu'il faut pour l'équipe, avec une discipline qui correspond au haut niveau. Ou alors, tu regardes le match depuis la tribune", a-t-il répondu.

Plusieurs joueurs du noyau professionnel n'étaient pas présents sur la feuille de match. L'entraîneur des Loups n'est pas venu pour donner le nom des joueurs visés : certains absents étaient tout simplement blessés. Mais d'autres ont du souci à se faire s'ils continuent à ne pas donner satisfaction.

Lire aussi… "Je n'en parle jamais, mais là..." : Frédéric Taquin touché au moment d'expliquer la défaite de la RAAL

"Je ne prends personne qui n'est pas assez investi. Mettre un vingtième nom sur la feuille pour dire d'en mettre un, ce n'est pas pour moi. Une place sur un banc de première division, ça se mérite. Il faut se battre pour aller la chercher. La marque de fabrique de la RAAL, c'est d'être rigoureux, de mouiller le maillot, d'être discipliné. Je suis intransigeant par rapport à ça", conclut Frédéric Taquin. Un message clair à ceux qui n'en font pas assez à l'entraînement.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RAAL La Louvière
STVV
Frédéric Taquin

Plus de news

"Je n'en parle jamais, mais là..." : Frédéric Taquin touché au moment d'expliquer la défaite de la RAAL Réaction

"Je n'en parle jamais, mais là..." : Frédéric Taquin touché au moment d'expliquer la défaite de la RAAL

08:00
LIVE : Anderlecht pousse, en vain Live

LIVE : Anderlecht pousse, en vain

20:09
Anderlecht peut se mordre les doigts : Julien Duranville décisif dès son premier match

Anderlecht peut se mordre les doigts : Julien Duranville décisif dès son premier match

20:00
Le buteur décisif débarqué du FC Liège était là par miracle : il est arrivé à l'Easi Arena juste à temps

Le buteur décisif débarqué du FC Liège était là par miracle : il est arrivé à l'Easi Arena juste à temps

12:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/01: Lokesa - Ndenge Kongolo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/01: Lokesa - Ndenge Kongolo

19:00
🎥 Son club et Rudi Garcia craignent le pire : un Diable Rouge sort sur blessure

🎥 Son club et Rudi Garcia craignent le pire : un Diable Rouge sort sur blessure

19:30
🎥 Wilfried Kanga s'excuse à Sclessin : "Bizarre de voir le Standard comme ça, je leur souhaite le meilleur" Interview

🎥 Wilfried Kanga s'excuse à Sclessin : "Bizarre de voir le Standard comme ça, je leur souhaite le meilleur"

18:20
Parti d'Anderlecht en 2023, il revient en Belgique pour prendre sa revanche : "Je veux me faire un nom ici"

Parti d'Anderlecht en 2023, il revient en Belgique pour prendre sa revanche : "Je veux me faire un nom ici"

19:00
🎥 "Un manque de révolte ? Je ne suis pas d'accord" : le Standard tombe de haut et cherche encore son problème Interview

🎥 "Un manque de révolte ? Je ne suis pas d'accord" : le Standard tombe de haut et cherche encore son problème

17:30
🎥 Eden Hazard a déjà son favori : "Aucun doute : le Ballon d'Or, il l'aura"

🎥 Eden Hazard a déjà son favori : "Aucun doute : le Ballon d'Or, il l'aura"

18:00
Coup dur pour David Hubert : un absent de marque à l'Union pour le choc contre le Club de Bruges

Coup dur pour David Hubert : un absent de marque à l'Union pour le choc contre le Club de Bruges

17:00
1
Critiqué pour son prix, Mamadou Diakhon peut-il prendre la relève de Christos Tzolis à Bruges ?

Critiqué pour son prix, Mamadou Diakhon peut-il prendre la relève de Christos Tzolis à Bruges ?

16:30
Vincent Euvrard, pas jugé fautif au Standard : Marc Wilmots tire les conclusions de la gifle contre Gand

Vincent Euvrard, pas jugé fautif au Standard : Marc Wilmots tire les conclusions de la gifle contre Gand

15:40
📷 "Honte à vous" : pourquoi les Storm Ultras ont refusé d'entrer dans le Bosuil pour Antwerp - Charleroi

📷 "Honte à vous" : pourquoi les Storm Ultras ont refusé d'entrer dans le Bosuil pour Antwerp - Charleroi

14:40
Un titulaire de Genk sur le départ : son remplaçant est déjà connu

Un titulaire de Genk sur le départ : son remplaçant est déjà connu

16:00
Le Bosuil a vite compris : Charleroi réduit l'Antwerp au silence et se rapproche encore un peu plus du top 6

Le Bosuil a vite compris : Charleroi réduit l'Antwerp au silence et se rapproche encore un peu plus du top 6

15:28
1
🎥 Catastrophe pour l'Antwerp : un nouveau transfert se blesse 35 minutes après ses débuts

🎥 Catastrophe pour l'Antwerp : un nouveau transfert se blesse 35 minutes après ses débuts

15:00
Pas de surprise à Anderlecht contre Dender ?

Pas de surprise à Anderlecht contre Dender ?

14:02
Champion avec le Standard en 2009, il s'offre un nouveau défi... assez exotique

Champion avec le Standard en 2009, il s'offre un nouveau défi... assez exotique

14:00
D1 ACFF : surprise des U23 de Charleroi grâce à un triplé, le SL16 FC touche le fond mais creuse encore

D1 ACFF : surprise des U23 de Charleroi grâce à un triplé, le SL16 FC touche le fond mais creuse encore

14:20
Bruges augmente son offre : les Blauw & Zwart vers le deuxième plus gros transfert de leur histoire ?

Bruges augmente son offre : les Blauw & Zwart vers le deuxième plus gros transfert de leur histoire ?

13:30
Le chaos après Standard-Gand aura des conséquences : plusieurs agents de police ont été blessés

Le chaos après Standard-Gand aura des conséquences : plusieurs agents de police ont été blessés

12:40
Les frères Leysen tous les deux frustrés : "Maman sera contente, mais..."

Les frères Leysen tous les deux frustrés : "Maman sera contente, mais..."

12:20
Il croise Radja Nainggolan : transfert entre deux candidats au tour final en Challenger Pro League

Il croise Radja Nainggolan : transfert entre deux candidats au tour final en Challenger Pro League

13:00
Un concurrent... ou un remplaçant à Colin Coosemans ? Besnik Hasi répond

Un concurrent... ou un remplaçant à Colin Coosemans ? Besnik Hasi répond

11:30
2
Avec les points perdus à partir de la 85e en plus, la RAAL serait...sixième : "C'est impardonnable" Réaction

Avec les points perdus à partir de la 85e en plus, la RAAL serait...sixième : "C'est impardonnable"

24/01
Très mauvaise nouvelle à Bruges avant le match crucial contre Marseille

Très mauvaise nouvelle à Bruges avant le match crucial contre Marseille

10:30
L'Union Saint-Gilloise et la RAAL au coude-à-coude pour un talent français

L'Union Saint-Gilloise et la RAAL au coude-à-coude pour un talent français

08:20
Vincent Kompany ne restera pas invincible : il réagit après la défaite surprise contre Ausbourg

Vincent Kompany ne restera pas invincible : il réagit après la défaite surprise contre Ausbourg

11:00
Oumar Diouf, héros après 42 secondes contre la RAAL : "Je n'ai su que ce midi que j'étais en règle pour jouer" Réaction

Oumar Diouf, héros après 42 secondes contre la RAAL : "Je n'ai su que ce midi que j'étais en règle pour jouer"

24/01
Anderlecht ne se laissera pas faire et réclame une compensation financière

Anderlecht ne se laissera pas faire et réclame une compensation financière

10:00
C'est presque fait : Malines laisse partir son attaquant, et a un oeil sur son remplaçant

C'est presque fait : Malines laisse partir son attaquant, et a un oeil sur son remplaçant

09:30
Encore un but pour Fall, Ito moins en vue : les notes de la RAAL contre Saint-Trond Analyse

Encore un but pour Fall, Ito moins en vue : les notes de la RAAL contre Saint-Trond

24/01
"Cette règle fout le bordel" : Felice Mazzù en colère après OHL-Union

"Cette règle fout le bordel" : Felice Mazzù en colère après OHL-Union

08:40
1
Déjà comme au RFC Liège ! Diouf croque la RAAL dans le moneytime et propulse Saint-Trond en tête !

Déjà comme au RFC Liège ! Diouf croque la RAAL dans le moneytime et propulse Saint-Trond en tête !

24/01
🎥 Son match référence en Eredivisie : Rayane Bounida fait le show avec l'Ajax

🎥 Son match référence en Eredivisie : Rayane Bounida fait le show avec l'Ajax

09:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 0-4 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 0-1 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved