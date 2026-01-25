"Une place sur un banc de D1A, ça se mérite" : le message fort de Frédéric Taquin à plusieurs de ses joueurs

Face à Saint-Trond, le banc de la RAAL comportait quelques surprises. Frédéric Taquin s'en est expliqué de manière très ouverte en conférence de presse.

On ne pourra jamais le lui retirer : que ce soit dans le football amateur ou au niveau professionnel, Frédéric Taquin n'a jamais été adepte de la langue de bois en après-match. Le coach de la RAAL reste lui-même, entier, spontané, dans les moments d'euphorie comme dans les périodes plus creuses.

Hier, après la défaite contre Saint-Trond, il s'est à nouveau montré très franc. D'abord en versant dans le positif au moment de complimenter Wouter Vrancken pour son travail au Stayen : "Chapeau, coach. Quelle équipe agréable à voir jouer. J'espère que vous allez être champions. Au moins de la phase régulière. Vous n'en êtes pas loin. Vous savez pourquoi c'est une belle équipe ? Parce qu'ils se battent les uns pour les autres, un peu comme nous. Et ça, c'est magnifique. En plus de la technique et de ce qu'ils proposent dans le contenu".

Au moment d'évoquer ses choix pour composer sa séléction, son timbre de voix s'est fait plus sec. Si le sujet a été soulevé, c'est parce que le banc n'était riche que de huit joueurs (dont trois U23), alors que chaque équipe a droit à neuf réservistes et que Taquin semblait avoir d'autres cartouches à sa disposition.

Plusieurs choix en guise de remise en question

"Je suis exigeant dans ce que j'attends. Et quand je veux que les joueurs soient à 100%, ils doivent faire en sorte de l'être. Ils n'ont pas le luxe de se dire qu'ils seront au moins d'office sur le banc. Il faut faire ce qu'il faut pour l'équipe, avec une discipline qui correspond au haut niveau. Ou alors, tu regardes le match depuis la tribune", a-t-il répondu.

Plusieurs joueurs du noyau professionnel n'étaient pas présents sur la feuille de match. L'entraîneur des Loups n'est pas venu pour donner le nom des joueurs visés : certains absents étaient tout simplement blessés. Mais d'autres ont du souci à se faire s'ils continuent à ne pas donner satisfaction.



"Je ne prends personne qui n'est pas assez investi. Mettre un vingtième nom sur la feuille pour dire d'en mettre un, ce n'est pas pour moi. Une place sur un banc de première division, ça se mérite. Il faut se battre pour aller la chercher. La marque de fabrique de la RAAL, c'est d'être rigoureux, de mouiller le maillot, d'être discipliné. Je suis intransigeant par rapport à ça", conclut Frédéric Taquin. Un message clair à ceux qui n'en font pas assez à l'entraînement.