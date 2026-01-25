Réaction "Je n'en parle jamais, mais là..." : Frédéric Taquin touché au moment d'expliquer la défaite de la RAAL

Scott Crabbé depuis La Louvière
Commentaire
"Je n'en parle jamais, mais là..." : Frédéric Taquin touché au moment d'expliquer la défaite de la RAAL
Photo: © photonews

Frédéric Taquin était abattu après la défaite de la RAAL contre Saint-Trond. Il ne s'explique pas le fléchissement des siens après l'ouverture du score.

La Louvière pensait pouvoir signer un six sur six contre deux des trois premiers au classement après avoir ouvert le score contre Saint-Trond, pour confirmer la victoire à Bruges. Puis, les Loups ont cru accrocher un point qui n'était finalement pas une mauvaise affaire. A la fin du match, l'entrain de la première heure de jeu avait laissé place à l'abattement d'une défaite concédée dans le moneytime.

"On a commencé le match avec beaucoup d'ambition face à l'une des meilleures équipes du pays. Une équipe très technique, avec beaucoup de qualité, qui n'a pas son pareil pour trouver des espaces dans le dernier tiers du terrain. On voulait éviter de les voir arriver jusque-là, en étant agressifs, en gagnant les duels. Je trouve que dans l'ensemble, il y a eu des occasions des deux côtés, c'était un match équilibré", commence Frédéric Taquin en conférence de presse.

"On fait le plus dur en marquant, sauf qu'on a la mauvaise idée de reculer. A partir de ce moment-là, Saint-Trond a tout de suite pris le dessus, c'est tout de suite devenu compliqué. Comment est-ce possible de ne plus réussir une passe après avoir ouvert le score ? On a voulu marquer grâce à un jeu beaucoup trop direct, avec des longs ballons qui ne ressemblaient à rien. Je ne me l'explique pas", souffle-t-il.

"A partir du moment où tu donnes ta vie sur le terrain, je suis de nature très positive. Il n'y avait pas lieu de se mettre sous pression. Or, j'ai l'impression qu'on a paniqué. C'est dommage parce qu'on faisait un bon match. Mais on a salopé le travail sur la fin", poursuit le coach louviérois.

Lire aussi… Avec les points perdus à partir de la 85e en plus, la RAAL serait...sixième : "C'est impardonnable"

Huit points perdus à partir de la 85e cette saison

Quatre minutes après avoir ouvert le score, la RAAL concédait déjà l'égalisation : "Ce coup franc m'ennuie. De un, pour moi, il n'y a pas faute. Mais j'accepte. Seulement, le joueur de Saint-Trond met le ballon 15 mètres plus haut, ce n'est plus du tout le même coup franc, ça nous coûte cher. Mais malgré ça, on a tenu le coup, on tenait ce score de 1-1".

Un score de parité qui tenait jusqu'à ce rush d'Oumar Diouf : "Ce but est tout à fait scandaleux. On est à deux contre un, on n'est pas bien au niveau des appuis, ça laisse à Oumar Diouf tout le loisir de faire une course de 50 mètres en ligne droite pour aller tromper notre gardien. C'est dur à avaler quand on connait notre solidité défensive habituelle. J'ai vraiment le sentiment qu'on a manqué de concentration. C'est ce qui me frustre. Je ne dis pas qu'on aurait mérité de gagner, mais le point du partage aurait été correct".

Alors que la solidité défensive était la marque de fabrique de l'équipe en début de saison, voilà que la RAAL reste sur trois matchs consécutifs où elle encaisse deux buts. Interrogé sur cette fébrilité inhabituelle, Frédéric Taquin a sorti un nom en guise de réponse : "Wagane Faye. Mets-moi Wagane dans ma défense à trois et on ne prendra plus de buts".

"Sa grinta, son positionnement, sa vitesse : il nous manque énormément depuis qu'il est blessé. Il faut le souligner, c'est une réalité. Je n'en parle jamais, mais là j'en parle. Parce qu'on n'aurait pas reculé comme ça si Wagane était sur le terrain. On a besoin de son leadership, de sa vitesse, de son agressivité. Mais il est sur le retour", conclut-il. Sans doute le renfort le plus attendu pour la deuxième partie de saison, sans même parler mercato.

Commentaire
