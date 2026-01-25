Le buteur décisif débarqué du FC Liège était là par miracle : il est arrivé à l'Easi Arena juste à temps

Oumar Diouf n'a pas tardé à être décisif : l'attaquant arrivé du RFC Liège a scoré juste après être entré au jeu... et quelques heures après avoir été désigné éligible pour la rencontre.

On a assisté à un petit miracle à La Louvière : dans la majorité des scénarios, Oumar Diouf n'aurait jamais fait le déplacement jusqu'à l'Easi Arena. Son transfert en provenance du FC Liège était finalisé mais les papiers du joueur n'étaient pas encore en ordre.

"Nous prenons trois points ici... grâce au travail acharné pour le rendre éligible", souriait Wouter Vrancken après la rencontre. "Vendredi, nous ne savions pas encore s'il serait disponible le lendemain". Ce n'est que tard dans la matinée de samedi que tous les feux étaient finalement au vert.

Omar Diouf n'était pas dans le bus des joueurs du STVV

En coulisses, tout a été mis en œuvre pour finaliser l'accord à temps. Des collaborateurs de STVV s'occupaient des documents, tandis que des solutions de repli étaient envisagées pour amener le joueur sur place. "Peter Delorge est en fait aussi l'homme du match aujourd'hui", lance Vrancken.

Delorge, team manager de Saint-Trond, a en effet tout fait pour aider Oumar Diouf à faire le trajet séparément une fois les papiers validés. Le bus des joueurs était déjà en route vers l'Easi Arena et l'attaquant sénégalais s'entraînait avec ses équipiers pour la première fois à La Louvière.

"Tous ces efforts ont fait la différence et c'est très beau à voir", conclut Wouter Vrancken. Diouf, de son côté, était naturellement aux anges.