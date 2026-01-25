Le buteur décisif débarqué du FC Liège était là par miracle : il est arrivé à l'Easi Arena juste à temps

Le buteur décisif débarqué du FC Liège était là par miracle : il est arrivé à l'Easi Arena juste à temps
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Oumar Diouf n'a pas tardé à être décisif : l'attaquant arrivé du RFC Liège a scoré juste après être entré au jeu... et quelques heures après avoir été désigné éligible pour la rencontre.

On a assisté à un petit miracle à La Louvière : dans la majorité des scénarios, Oumar Diouf n'aurait jamais fait le déplacement jusqu'à l'Easi Arena. Son transfert en provenance du FC Liège était finalisé mais les papiers du joueur n'étaient pas encore en ordre.

"Nous prenons trois points ici... grâce au travail acharné pour le rendre éligible", souriait Wouter Vrancken après la rencontre. "Vendredi, nous ne savions pas encore s'il serait disponible le lendemain". Ce n'est que tard dans la matinée de samedi que tous les feux étaient finalement au vert. 

Omar Diouf n'était pas dans le bus des joueurs du STVV

En coulisses, tout a été mis en œuvre pour finaliser l'accord à temps. Des collaborateurs de STVV s'occupaient des documents, tandis que des solutions de repli étaient envisagées pour amener le joueur sur place. "Peter Delorge est en fait aussi l'homme du match aujourd'hui", lance Vrancken.

Delorge, team manager de Saint-Trond, a en effet tout fait pour aider Oumar Diouf à faire le trajet séparément une fois les papiers validés. Le bus des joueurs était déjà en route vers l'Easi Arena et l'attaquant sénégalais s'entraînait avec ses équipiers pour la première fois à La Louvière. 

Lire aussi… Oumar Diouf, héros après 42 secondes contre la RAAL : "Je n'ai su que ce midi que j'étais en règle pour jouer"
"Tous ces efforts ont fait la différence et c'est très beau à voir", conclut Wouter Vrancken. Diouf, de son côté, était naturellement aux anges.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RAAL La Louvière
STVV
Oumar Diouf

Plus de news

Pas de surprise à Anderlecht contre Dender ?

Pas de surprise à Anderlecht contre Dender ?

14:02
Oumar Diouf, héros après 42 secondes contre la RAAL : "Je n'ai su que ce midi que j'étais en règle pour jouer" Réaction

Oumar Diouf, héros après 42 secondes contre la RAAL : "Je n'ai su que ce midi que j'étais en règle pour jouer"

19:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/01: Mangala - Schjelderup - Özcan

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/01: Mangala - Schjelderup - Özcan

14:00
Champion avec le Standard en 2009, il s'offre un nouveau défi... assez exotique

Champion avec le Standard en 2009, il s'offre un nouveau défi... assez exotique

14:00
"Je n'en parle jamais, mais là..." : Frédéric Taquin touché au moment d'expliquer la défaite de la RAAL Réaction

"Je n'en parle jamais, mais là..." : Frédéric Taquin touché au moment d'expliquer la défaite de la RAAL

08:00
Scheidler ouvre déjà le score ! Suivez Antwerp - Charleroi en Direct Commenté Live

Scheidler ouvre déjà le score ! Suivez Antwerp - Charleroi en Direct Commenté

13:15
Bruges augmente son offre : les Blauw & Zwart vers le deuxième plus gros transfert de leur histoire ?

Bruges augmente son offre : les Blauw & Zwart vers le deuxième plus gros transfert de leur histoire ?

13:30
Le chaos après Standard-Gand aura des conséquences : plusieurs agents de police ont été blessés

Le chaos après Standard-Gand aura des conséquences : plusieurs agents de police ont été blessés

12:40
Les frères Leysen tous les deux frustrés : "Maman sera contente, mais..."

Les frères Leysen tous les deux frustrés : "Maman sera contente, mais..."

12:20
Il croise Radja Nainggolan : transfert entre deux candidats au tour final en Challenger Pro League

Il croise Radja Nainggolan : transfert entre deux candidats au tour final en Challenger Pro League

13:00
Un concurrent... ou un remplaçant à Colin Coosemans ? Besnik Hasi répond

Un concurrent... ou un remplaçant à Colin Coosemans ? Besnik Hasi répond

11:30
Avec les points perdus à partir de la 85e en plus, la RAAL serait...sixième : "C'est impardonnable" Réaction

Avec les points perdus à partir de la 85e en plus, la RAAL serait...sixième : "C'est impardonnable"

20:00
Très mauvaise nouvelle à Bruges avant le match crucial contre Marseille

Très mauvaise nouvelle à Bruges avant le match crucial contre Marseille

10:30
L'Union Saint-Gilloise et la RAAL au coude-à-coude pour un talent français

L'Union Saint-Gilloise et la RAAL au coude-à-coude pour un talent français

08:20
Vincent Kompany ne restera pas invincible : il réagit après la défaite surprise contre Ausbourg

Vincent Kompany ne restera pas invincible : il réagit après la défaite surprise contre Ausbourg

11:00
Anderlecht ne se laissera pas faire et réclame une compensation financière

Anderlecht ne se laissera pas faire et réclame une compensation financière

10:00
C'est presque fait : Malines laisse partir son attaquant, et a un oeil sur son remplaçant

C'est presque fait : Malines laisse partir son attaquant, et a un oeil sur son remplaçant

09:30
Encore un but pour Fall, Ito moins en vue : les notes de la RAAL contre Saint-Trond Analyse

Encore un but pour Fall, Ito moins en vue : les notes de la RAAL contre Saint-Trond

18:40
Déjà comme au RFC Liège ! Diouf croque la RAAL dans le moneytime et propulse Saint-Trond en tête !

Déjà comme au RFC Liège ! Diouf croque la RAAL dans le moneytime et propulse Saint-Trond en tête !

17:59
"Cette règle fout le bordel" : Felice Mazzù en colère après OHL-Union

"Cette règle fout le bordel" : Felice Mazzù en colère après OHL-Union

08:40
🎥 Son match référence en Eredivisie : Rayane Bounida fait le show avec l'Ajax

🎥 Son match référence en Eredivisie : Rayane Bounida fait le show avec l'Ajax

09:00
"J'en ai parlé avec Romelu Lukaku" : un Diable Rouge aimerait aussi revenir à Anderlecht

"J'en ai parlé avec Romelu Lukaku" : un Diable Rouge aimerait aussi revenir à Anderlecht

07:30
L'Union s'en sort bien à OHL, mais reste de justesse en tête du classement

L'Union s'en sort bien à OHL, mais reste de justesse en tête du classement

22:44
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/01: Sane - Lemarechal - Rasmussen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/01: Sane - Lemarechal - Rasmussen

22:00
🎥 Une journée de Challenger Pro League avec plusieurs surprises : voici les résultats

🎥 Une journée de Challenger Pro League avec plusieurs surprises : voici les résultats

23:00
Eden Hazard à la rescousse : Sébastien Pocognoli peut compter sur un allié de poids

Eden Hazard à la rescousse : Sébastien Pocognoli peut compter sur un allié de poids

22:30
Le Club de Bruges ne perd pas de temps : un nouveau renfort est imminent

Le Club de Bruges ne perd pas de temps : un nouveau renfort est imminent

22:00
Un projet pour l'avenir d'Anderlecht : Besnik Hasi réagit à la prolongation du "professeur"

Un projet pour l'avenir d'Anderlecht : Besnik Hasi réagit à la prolongation du "professeur"

21:20
Dans tous les sens : le Club de Bruges vient à bout de Zulte Waregem dans la difficulté

Dans tous les sens : le Club de Bruges vient à bout de Zulte Waregem dans la difficulté

21:00
Deux nouvelles blessures et pas de victoire : le ciel s'assombrit pour Sébastien Pocognoli à Monaco

Deux nouvelles blessures et pas de victoire : le ciel s'assombrit pour Sébastien Pocognoli à Monaco

21:40
Une excellente nouvelle tombe pour Romelu Lukaku

Une excellente nouvelle tombe pour Romelu Lukaku

20:40
À peine arrivé, déjà blessé : le cauchemar continue pour Sébastien Pocognoli

À peine arrivé, déjà blessé : le cauchemar continue pour Sébastien Pocognoli

20:20
Samuel Eto'o ne va pas du tout apprécier : Marc Brys sort vainqueur d'un scandale hallucinant

Samuel Eto'o ne va pas du tout apprécier : Marc Brys sort vainqueur d'un scandale hallucinant

19:40
Ses détracteurs n'attendaient que ça : le Bayern de Vincent Kompany chute pour la première fois en Bundesliga

Ses détracteurs n'attendaient que ça : le Bayern de Vincent Kompany chute pour la première fois en Bundesliga

19:00
Nouveau mal de tête en vue pour Sébastien Pocognoli à Monaco ?

Nouveau mal de tête en vue pour Sébastien Pocognoli à Monaco ?

18:30
"Le conte de fées peut encore durer longtemps" : la révélation de la saison continue à enthousiasmer

"Le conte de fées peut encore durer longtemps" : la révélation de la saison continue à enthousiasmer

17:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 22
Standard Standard 0-4 La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-2 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Louvain OH Louvain 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 16:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 18:30 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 19:15 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved