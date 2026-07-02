Un record pour Tielemans, un autre pour les Diables : Belgique - Sénégal rentre dans l'histoire du Mondial !

Les Diables Rouges sont passés de l'enfer au paradis contre le Sénégal. Quelques records battus au passage illustrent bien cette folle nuit de tous les dangers.

C'est presque un raccourci cognifitif devenu inévitable : contre l'Iran, lorsque Thibaut Courtois a capté un corner et a vu de l'espace s'ouvrir sur sa droite au moment de relancer rapidement, toute la Belgique s'est repassée pendant un dixième de seconde l'action mythique du dernier but contre le Japon à la Coupe du Monde 2018.

Sauf qu'ici, le contre-pressing iranien s'est déclenché et a permis à Mehdi Taremi d'armer sa frappe, passée de quelques dizaines de centimètres à côté. Encaisser là-dessus aurait été un comble, le rappel ultime que les succès d'hier ne présagent en rien ceux d'aujourd'hui.

Mais certains mythes sont transgénérationnels. La nouvelle vague belge - bien que composée de plusieurs trentenaires - s'est ainsi offert sa remontada à elle contre le Sénégal, son exploit contre la montre. La dernière fois que les Diables ont remonté plusieurs buts d'écart pour l'emporter malgré tout ? C'était bel et bien lors de ce huitième de finale de la Coupe du Monde 2018.

Les Diables résilients ou miraculés ?

Et il n'y a pas qu'à l'échelle belge que la rencontre d'hier soir laissera sa trace dans les livres d'histoire. Comme le rapporte Opta, le penalty décisif de Youri Tielemans (converti à la 124'44) est ainsi le but le plus tardif jamais marqué dans l'histoire de la Coupe du Monde.

La Belgique est également la première équipe de l'histoire à éviter la défaite sur 90 minutes en Coupe du Monde alors qu'elle était menée de deux buts après la 85e minute. Un jusqu'au-boutisme qui lance inévitablement des flashbacks de Belgique - Japon mais qui a également ses airs de Belgique - Brésil.



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Les Diables détiennent en effet le record du match à élimination directe de Coupe du Monde gagné avec le plus d'expected goals subis au 21e siècle depuis ce match contre la Selecao (4,1), ils se hissent désormais à la deuxième classe de ce classement des miraculés avec 3,54 expected goals concédés hier soir.