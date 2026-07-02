Un tournant du match inattendu pour les Diables ? "C’est bizarre, mais que ça nous a libérés"

Scott Crabbé, journaliste football
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Un tournant du match inattendu pour les Diables ? "C’est bizarre, mais que ça nous a libérés"
Photo: © photonews
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Les Diables Rouges sont passés par le chas de l'aiguille contre le Sénégal. Arthur Theate revient sur ce que le football belge a déjà nommé 'le miracle de Seattle'.

Depuis sa défense, Arthur Theate voyait les minutes s'égrainer avant un retour à la maison qu'on pensait devenu inévitable. "On vit pour ces émotions. Aujourd’hui ça a été un moment fort. J'espère qu'en Belgique, tout le monde l'a resssenti, même si, à mon avis, tout le monde a baissé la têteà au 2-0 et s’est dit qu’on allait rentrer à la maison. Mais cette équipe a montré du caractère depuis quelques mois maintenant, on est invaincu depuis un certain temps. Il faut que ça continue, j’espère que tout le monde est fier", se réjouit-il au micro de la RTBF.

Le Liégeois n'en reste pas moins le premier conscient des manquements de l'équipe : "En première mi-temps on ne démarre pas bien, il y a beaucoup de passes latérales, beaucoup d’erreurs techniques. Les Sénagalais étaient plus dangereux, ils poussaient, ils gagnaient souvent le deuxième ballon. Ils ouvrent le score sur un rebond un peu favorable, le centre est magnifique. Puis en deuxième mi-temps on remonte en se disant qu’on va montrer quelque chose de mieux et on prend ce 2-0".

Plus le temps de gamberger

"Et en fait j’ai l’impression, c’est bizarre, mais que ça nous a libéré. On est passé par les couloirs, on a amené beaucoup de centres, on a été super dangereux. À partir de l'heure de jeu, on a un peu tous senti sur le terrain qu’ils ont commencé à reculer, à avoir peur parce qu’on a commencé à devenir de plus en plus dangereux. Et c’est toujours comme ça, une fois que tu marques le premier, tu sais que tu rentres dans leur tête et le deuxième but ça fait 2-2. Puis en prolongations on avait l’impression qu’ils ne voulaient plus trop jouer", poursuit-il.

Jusqu'à ce penalty forcé et converti par Youri Tielemans : "Je ne veux pas être vulgaire mais il a été fort on va dire et il les a portés comme on dit. Je suis content pour lui parce que c’est une personne qui travaille au quotidien. C’est un capitaine exemplaire, qui se bat toujours. C’est un peu un travailleur de l’ombre mais avec énormément de qualités et de talent. Et il le mérite à 100%, je suis vraiment content pour lui et pour toute l’équipe".

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