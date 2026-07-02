Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/07: Piedfort

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Piedfort

Officiel : Will Still emmène un Diablotin à Auxerre pour cinq millions

Will Still prend ses marques à Auxerre. L'AJA pourrait bien avoir quelques accents belges supplémentaires lors des prochains mois. (Lire la suite)