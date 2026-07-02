Officiel : Will Still emmène un Diablotin à Auxerre pour cinq millions



Photo: © photonews

Deviens fan de Auxerre! 8 Will Still prend ses marques à Auxerre. L'AJA aura quelques accents belges supplémentaires lors des prochains mois.



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