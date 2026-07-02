Officiel : Will Still emmène un Diablotin à Auxerre pour cinq millions

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : Will Still emmène un Diablotin à Auxerre pour cinq millions
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Will Still prend ses marques à Auxerre. L'AJA aura quelques accents belges supplémentaires lors des prochains mois.

Scott Crabbé

Piedfort officiellement auxerrois

L'AJ Auxerre a officialisé le transfert hier soir : Arthur Piedfort évoluera bien en Ligue 1 la saison prochaine. Le milieu défensif de 21 ans quitte Westerlo, qu'il avait rejoint en provenance du centre de formation du PSV il y a trois ans. Après s'être progressivement imposé au Kuipje, le Diablotin rapporte bel et bien cinq millions aux Campinois. Il a signé un contrat de quatre ans au Stade de l'Abbé-Deschamps et évoluera donc sous Will Still, à qui l'AJA a réservé un joli cadeau de bienvenue. "Je suis très heureux d’être ici, je sens déjà que c’est un club familial. Je vais apporter beaucoup de passion, me battre pour le club et j’espère que l’on fera une bonne saison", s'enthousiasme Piedfort dans le communiqué officiel.

Will Still prend ses marques à Auxerre. L'AJA pourrait bien avoir quelques accents belges supplémentaires lors des prochains mois.

Sept mois après son C4 du côté de Southampton, Will Still a retrouvé de l'embauche du côté d'Auxerre, revenant ainsi en Ligue 1. L'ancien entraîneur de Lens et de Reims n'a pas chômé durant ses sept mois, il a continué à obsever certains profils de près, notamment dans le championnat belge.

Het Nieuwsblad nous apprend ainsi qu'Auxerre insiste pour recruter Arthur Piedfort, milieu défensif de 21 ans actif à Westerlo. Le natif d'Herentals est parti très jeune au PSV, s'y faisant former pendant pas moins de dix ans, de 2013 à 2023.

Il est ensuite revenu en Campine, pour véritablement y lancer sa carrière professionnelle. Déjà parmi les bonnes surprises lors de ses deux premières saisons au Kuipje, Piedfort y a passé un cap lors du dernier exercice.

Arthur Piefort prêt à confirmer ses progrès en Ligue 1 ?

Au-delà de ses statistiques offensives en hausse (trois buts et trois assists grâce à des infiltrations bien senties de la deuxième ligne), le jeune milieu de terrain a également gagné en volume de jeu. Cela lui a notamment permis d'obtenir un rôle de plus en plus important chez les U21 belges. Entrant dans sa dernière année de contrat, il pourrait bien vivre ses dernières semaines à Westerlo.

Après sa bonne saison, l'intérêt ne manque pas. Comme mentionné plus haut, Will Still aimerait l'attirer à Auxerre, après avoir recruté l'ailier Danny Namaso pour environ 5 millions d'euros. Piedfort pourrait également avoir un prix. Même si sa situation contractuelle est intéressante, la concurrence d'autres clubs pourrait faire monter les enchères. Le Werder Brême et le Genoa sont ainsi cités comme autres candidats.

Quinzième de Ligue 1 cette saison, l'AJA pourrait être enclin à mettre le prix pour vivre les prochains mois le plus loin possible de la zone rouge sous les ordres de Will Still.

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