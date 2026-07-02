Rudi génie ou Rudi béni ? Rudi Garcia s'exprime sur ses changements miraculeux

Florent Malice
Florent Malice depuis Seattle
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Rudi génie ou Rudi béni ? Rudi Garcia s'exprime sur ses changements miraculeux
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Rudi Garcia s'est-il planté au coup d'envoi ? A-t-il parfaitement lu la rencontre, ou simplement corrigé ses erreurs initiales ? Nous ne sommes plus sûrs de rien à ce stade après un match qui nous laisse épuisé. Mais le sélectionneur est resté humble et a analysé ses changements.

Après le match contre la Nouvelle-Zélande, Rudi Garcia avait décidé de respecter au pied de la lettre l'adage "on ne change pas une équipe qui gagne" : le même onze a débuté, peu importe que les profils (et le niveau) soient fort différents en face. Et le sélectionneur des Diables Rouges ne le cache pas : "Nous en attendions plus du onze qui a débuté, bien sûr", déclare-t-il en conférence de presse. 

"Nous avons perdu des ballons bêtement et voulu aller plus vite que la musique. Une fois que nous nous sommes mis à relancer à trois, ça a été beaucoup mieux. Il fallait faire courir cette équipe du Sénégal et on a fini par le faire", continue Garcia, qui a réussi à trouver la solution depuis le banc.

"La grande qualité du groupe a été de continuer à y croire. On ne peut pas faire un résultat à onze, vous l'avez encore constaté : la victoire est sortie du banc avec de belles entrées de Dodi et Diego, de Nicolas et Amadou, de Meunier qui trouve Romelu".

De Bruyne et Doku dehors avant même l'heure de jeu

Bref : si Rudi Garcia a peut-être fait des erreurs au coup d'envoi, il a eu le culot de les corriger et notamment de ne pas empiler les offensifs sur le terrain à 0-2 mais d'oser de vrais remaniements tactiques. "Ca fait partie de mon boulot de trouver des changements et de changer une dynamique. Il fallait rééquilibrer l'équipe, offensivement mais aussi défensivement", relativise le Français. "Tout le monde est à féliciter. Si nous n'avions pas été bousculés, nous n'aurions pas réalisé une telle remontada. Ca vous regonfle à bloc : c'est le genre de scénario qui peut souder un groupe".

Lire aussi… Un tournant du match inattendu pour les Diables ? "C’est bizarre, mais que ça nous a libérés"
Fait marquant : Garcia a osé sortir avant même l'heure de jeu ses deux superstars supposées, Kevin De Bruyne et Jeremy Doku. "Quand on fait un changement, ce n'est pas contre ceux qui sortent mais en faveur de ceux qui rentrent. Le seul mérite que j'ai eu, c'est de croire en mes joueurs et de croire que les entrants pouvaient bonifier l'équipe. Ce n'est pas à moi d'être fier ou pas de mes changements : j'ai simplement fait mon job". Il faudra peut-être éviter, à l'avenir, de devoir le faire dans une telle urgence, mais on ne peut pas enlever à Garcia d'avoir très bien lu le match...

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