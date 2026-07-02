Il n'aura pas fallu autant de suspense : l'adversaire des Diables en huitième est connu !

Scott Crabbé, journaliste football
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Il n'aura pas fallu autant de suspense : l'adversaire des Diables en huitième est connu !
Photo: © photonews
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Les Etats-Unis retrouveront bien les Diables Rouges en huitièmes de finale. Le pays hôte a fait honneur à son statut contre la Bosnie.

En Belgique, la fièvre du mercredi soir - ou du jeudi matin, c'est selon - était encore grande quand nos deux potentiels adversaires en huitième de finale montaient sur le terrain pour en découdre. Avec forcément un net avantantage à l'applaudimètre pour les Etats-Unis face à la Bosnie.

Dans le premier acte, l'enjeu a pris le pas sur le jeu : le Levi's Stadium n'a eu que bien peu d'occasions à se mettre sous la dent. Les deux équipes allaient donc rejoindre les vestiaires sur un 0-0 des plus logiques, jusqu'à ce que les Américains ouvrent le score juste avant le repos.

C'est un fait de jeu assez anodin, une frappe déviée à deux reprises par la défense bosnienne, qui a permis à Folarin Balogun de se retrouver en position privilégiée face au but. L'attaquant de Monaco ne s'est pas fait prier pour mettre les siens aux commandes (45e, 1-0).

Les Etats-Unis jouent avec leur bonheur mais assurent l'essentiel

Héros de la soirée, l'ancien joueur de Sébastien Pocognoli a toutefois fait redescendre l'enthousiasme local à l'heure de jeu en écopant d'une carte rouge pour une semelle aussi involontaire qu'ennuyeuse sur Nikola Katic.

En infériorité numérique, la Team USA n'a pas eu trop de mal à défendre son avantage face à une équipe de Bosnie assez empruntée et très peu dangereuse. Malgré deux buts annulés, les troupes de Mauricio Pochettino ont même sécurisé leur victoire dans les dix dernières minutes, sur un coup franc direct signé Malik Tillman (82e, 2-0).

Grâce à leurs deux seules frappes cadrées de la rencontre, les Etats-Unis se qualifient donc pour les huitièmes de finale pour la première fois depuis 2014, quand ils avaient rendu les armes contre...la Belgique aux prolongations. Avec la prestation d'hier, les Américains ne doivent pas faire peur aux Diables, mais la réciproque peut également être vrai après la prestation d'ensemble contre le Sénégal.

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