Mauricio Pochettino peste contre la règle de la FIFA : les USA sans leur meilleur attaquant contre les Diables

La Belgique affrontera donc les Etats-Unis en huitième de finale de cette Coupe du Monde. Notre adversaire sera privé de l'une de ses principales menaces.

Le rendez-vous est pris : c'est dans la nuit de lundi à mardi, sur le coup de deux heures du matin, que la Belgique et les Etats-Unis croiseront le fer pour une place en quart de finale. Une night session qui rappellera la huitième de finale de 2014, quand Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku avaient sorti les Diables de l'ornière en prolongation.

Douze ans plus tard (oui, douze), si KDB et Big Rom sont toujours là, les Etats-Unis ne s'appuient plus sur Clint Dempsey ou Chris Wondolowski en pointe. L'attaquant phare de la sélection américaine se nomme Folarin Balogun.

Formé à Arsenal, le New-Yorkais a bien connu Will Still lors de son prêt à Reims lors de la saison 2022/2023, avant que Monaco ne le transfère pour 30 millions. Sous les ordres de Sébastien Pocognoli, il reste sur l'une des meilleures saisons de sa carrière : 21 buts toutes compétitions confondues, dont 5 en Ligue des Champions. Au point de voir plusieurs grosses cylindrées européennes s'intéresser à lui.

Pas de Folarin Balogun contre les Diables

En sélection aussi, Balogun est en forme : 12 réalisations en 30 apparitions, décisif lors de tous les matchs disputés dans ce Mondial. Cette nuit, contre la Bosnie, il a à nouveau montré la voie à suivre à la Team USA, en ouvrant le score juste avant la mi-temps.

Mais à l'heure de jeu, il s'est rendu coupable d'une semelle sur Nikola Katic. Appelé par le VAR, l'arbitre l'a exclu directement. Il sera donc suspendu contre les Diables Rouges. Une situation qui fait enrager le sélectionneur Mauricio Pochettino : "Pour moi, il n'y a jamais de carton rouge. Il n'a jamais eu l'intention de marcher sur le joueur. C'était une action normale au football, on se bat pour le ballon, et les pieds se touchent. Oui, la scène était peut-être un peu dur à regarder. Mais je pense que ce n'était jamais intentionnel".





I dont even know what Folarin Balogun was doing

Terrible tackle

Red Card deserved. He was dropping a man of the match performance pic.twitter.com/pQbPQjjg3t https://t.co/nG4a0BaJly — Kay💧 (@Kaypoisson1) July 2, 2026

Au-delà de ces considérations arbitrales, les américains, Pochettino en tête, déplore l'impossibilité de faire appel de cette suspension, qui s'applique automatiquement en cas de carte rouge.