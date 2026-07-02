Julian Nagelsmann sur la sellette : l'Allemagne a trouvé un remplaçant de luxe

L'Allemagne prépare l'après-Julian Nagelsmann. Jürgen Klopp est prêt à reprendre les commandes de la sélection nationale après l'élimination au Mondial face au Paraguay. L'ancien entraîneur de Liverpool est en pause depuis la fin de la saison 2023/2024.

Libre depuis son départ de Liverpool à la fin de la saison 2023/2024 et consultant de luxe cet été, Jürgen Klopp se dit prêt à reprendre du service. Il est prêt à devenir le nouveau sélectionneur de l'Allemagne si la DFB l'appelle. La fédération a des pistes comme Ralf Rangnick ou Pep Guardiola sous le coude, mais Klopp est le grand favori.

Julian Nagelsmann est sur la sellette

Fragilisé par des choix tactiques incompris et un vestiaire divisé, Julian Nagelsmann est poussé vers la sortie par ses dirigeants selon le média allemand BILD. Son contrat courant jusqu'en 2028, son limogeage pourrait coûter près de sept millions d'euros d'indemnités.

Le Paraguay, la goutte de trop

Cette décision radicale fait suite au terrible fiasco vécu aux États-Unis. L'Allemagne a pris la porte dès les seizièmes de finale, éliminée aux tirs au but par le Paraguay. Un échec cuisant pour le quadruple champion du monde, incapable d'assumer son statut de favori et contraint de rentrer à la maison.

Un Euro 2024 décevant à domicile

Arrivé sur le banc en 2023, Nagelsmann n'a pas réussi à imposer sa patte. Malgré un quart de finale à l'Euro 2024 perdu de justesse contre l'Espagne, le coach allemand n'a pas trouvé la bonne formule. Cette élimination aux États-Unis est le coup de grâce. Ses derniers soutiens à la DFB l'ont lâché.

Plus une seule Coupe du monde à la hauteur depuis le sacre de 2014



C'est la troisième fois d'affilée que l'Allemagne quitte la Coupe du monde prématurément, après les désillusions de 2018 et 2022. Une anomalie pour cette grande nation du football, qui doit tout reconstruire de fond en comble. On aurait pu assister à une rencontre entre la France et l'Allemagne en huitièmes de finale.