Julian Nagelsmann sur la sellette : l'Allemagne a trouvé un remplaçant de luxe

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Julian Nagelsmann sur la sellette : l'Allemagne a trouvé un remplaçant de luxe
Deviens fan de Allemagne! 104

L'Allemagne prépare l'après-Julian Nagelsmann. Jürgen Klopp est prêt à reprendre les commandes de la sélection nationale après l'élimination au Mondial face au Paraguay. L'ancien entraîneur de Liverpool est en pause depuis la fin de la saison 2023/2024.

Libre depuis son départ de Liverpool à la fin de la saison 2023/2024 et consultant de luxe cet été, Jürgen Klopp se dit prêt à reprendre du service. Il est prêt à devenir le nouveau sélectionneur de l'Allemagne si la DFB l'appelle. La fédération a des pistes comme Ralf Rangnick ou Pep Guardiola sous le coude, mais Klopp est le grand favori.

Julian Nagelsmann est sur la sellette

Fragilisé par des choix tactiques incompris et un vestiaire divisé, Julian Nagelsmann est poussé vers la sortie par ses dirigeants selon le média allemand BILD. Son contrat courant jusqu'en 2028, son limogeage pourrait coûter près de sept millions d'euros d'indemnités.

Le Paraguay, la goutte de trop

Cette décision radicale fait suite au terrible fiasco vécu aux États-Unis. L'Allemagne a pris la porte dès les seizièmes de finale, éliminée aux tirs au but par le Paraguay. Un échec cuisant pour le quadruple champion du monde, incapable d'assumer son statut de favori et contraint de rentrer à la maison.

Un Euro 2024 décevant à domicile

Arrivé sur le banc en 2023, Nagelsmann n'a pas réussi à imposer sa patte. Malgré un quart de finale à l'Euro 2024 perdu de justesse contre l'Espagne, le coach allemand n'a pas trouvé la bonne formule. Cette élimination aux États-Unis est le coup de grâce. Ses derniers soutiens à la DFB l'ont lâché.

Plus une seule Coupe du monde à la hauteur depuis le sacre de 2014


C'est la troisième fois d'affilée que l'Allemagne quitte la Coupe du monde prématurément, après les désillusions de 2018 et 2022. Une anomalie pour cette grande nation du football, qui doit tout reconstruire de fond en comble. On aurait pu assister à une rencontre entre la France et l'Allemagne en huitièmes de finale.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Allemagne
Jürgen Klopp
Julian Nagelsmann

Plus de news

"Trop tendre pour ce niveau" : un Diable particulièrement visé après sa prestation d'hier

"Trop tendre pour ce niveau" : un Diable particulièrement visé après sa prestation d'hier

08:30
Un record pour Tielemans, un autre pour les Diables : Belgique - Sénégal rentre dans l'histoire du Mondial !

Un record pour Tielemans, un autre pour les Diables : Belgique - Sénégal rentre dans l'histoire du Mondial !

08:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/07: Piedfort

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/07: Piedfort

07:30
Officiel : Will Still emmène un Diablotin à Auxerre pour cinq millions

Officiel : Will Still emmène un Diablotin à Auxerre pour cinq millions

07:30
Il n'aura pas fallu autant de suspense : l'adversaire des Diables en huitième est connu !

Il n'aura pas fallu autant de suspense : l'adversaire des Diables en huitième est connu !

06:30
"Il fallait une grosse paire de c**illes" : à quand une statue de Romelu Lukaku devant le Stade Roi Baudouin ?

"Il fallait une grosse paire de c**illes" : à quand une statue de Romelu Lukaku devant le Stade Roi Baudouin ?

06:00
Trossard et Tielemans en sont presque venus aux mains : les explications du capitaine et du coach

Trossard et Tielemans en sont presque venus aux mains : les explications du capitaine et du coach

05:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/07: Smith - Meunier - Essaouabi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/07: Smith - Meunier - Essaouabi

22:30
Michael Olise, le protégé de Vincent Kompany, peut battre deux records historiques

Michael Olise, le protégé de Vincent Kompany, peut battre deux records historiques

22:00
OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise verrouille l'un de ses talents jusqu'en 2030

OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise verrouille l'un de ses talents jusqu'en 2030

22:30
Le onze des Diables face au Sénégal est connu !

Le onze des Diables face au Sénégal est connu !

20:44
1
Un ancien jeune du Club de Bruges va rapporter 6 millions d'euros à Malines

Un ancien jeune du Club de Bruges va rapporter 6 millions d'euros à Malines

21:30
Harry Kane a dégoûté la RDC : les Léopards ont frôlé l'exploit face à l'Angleterre

Harry Kane a dégoûté la RDC : les Léopards ont frôlé l'exploit face à l'Angleterre

20:14
Genk va empocher plusieurs millions d'euros grâce au Bayern Munich

Genk va empocher plusieurs millions d'euros grâce au Bayern Munich

21:00
Thomas Meunier, bonne pioche ou coup dans l'eau pour le Sporting d'Anderlecht ?

Thomas Meunier, bonne pioche ou coup dans l'eau pour le Sporting d'Anderlecht ?

20:30
"La FIFA est corrompue" : la presse sénégalaise furieuse, Youri Tielemans réagit aux phases litigieuses

"La FIFA est corrompue" : la presse sénégalaise furieuse, Youri Tielemans réagit aux phases litigieuses

01:35
4
LIVE : Un penalty sauve les Diables à la 119e !! (3-2) Live

LIVE : Un penalty sauve les Diables à la 119e !! (3-2)

00:44
Miracle à Seattle : les Diables Rouges reviennent de très loin face au Sénégal !

Miracle à Seattle : les Diables Rouges reviennent de très loin face au Sénégal !

00:50
55 millions d'euros : le Bayern Munich de Vincent Kompany s'offre un ancien de Neerpede

55 millions d'euros : le Bayern Munich de Vincent Kompany s'offre un ancien de Neerpede

19:00
📷 L'Union Saint-Gilloise fait un retour aux sources avec son nouveau maillot extérieur

📷 L'Union Saint-Gilloise fait un retour aux sources avec son nouveau maillot extérieur

19:36
Accord trouvé : l'Union Saint-Gilloise va accueillir l'un des talents du Mondial

Accord trouvé : l'Union Saint-Gilloise va accueillir l'un des talents du Mondial

18:40
Mauvaise nouvelle pour le Sénégal à quelques heures du match contre les Diables Rouges

Mauvaise nouvelle pour le Sénégal à quelques heures du match contre les Diables Rouges

18:10
"Ce sélectionneur fait du bon travail avec Leandro" : le père de Leandro Trossard se confie sur son fils

"Ce sélectionneur fait du bon travail avec Leandro" : le père de Leandro Trossard se confie sur son fils

18:00
Après le Liechtenstein en novembre : les Diables Rouges de retour à Sclessin en 2026 ?

Après le Liechtenstein en novembre : les Diables Rouges de retour à Sclessin en 2026 ?

18:20
Les Diables Rouges dominent un classement très révélateur avant d'affronter le Sénégal

Les Diables Rouges dominent un classement très révélateur avant d'affronter le Sénégal

17:30
LIVE Coupe du monde 2/7

LIVE Coupe du monde 2/7

00:00
OFFICIEL : un joueur de La Gantoise rejoint un club étranger en prêt

OFFICIEL : un joueur de La Gantoise rejoint un club étranger en prêt

17:00
L'Union a un accord avec un ancien joueur du Club de Bruges, mais le dossier coince

L'Union a un accord avec un ancien joueur du Club de Bruges, mais le dossier coince

16:30
LIVE Coupe du monde 1/7 : la France provisoirement leader, la fête mexicaine vire au drame

LIVE Coupe du monde 1/7 : la France provisoirement leader, la fête mexicaine vire au drame

15:33
Un ancien postulant aux Diables rouges va rejoindre Maxim De Cuyper à Brighton

Un ancien postulant aux Diables rouges va rejoindre Maxim De Cuyper à Brighton

16:00
OFFICIEL : un jeune international allemand signe à Westerlo

OFFICIEL : un jeune international allemand signe à Westerlo

15:41
Cet ancien de Saint-Trond tout juste éliminé du Mondial a été libéré par son club

Cet ancien de Saint-Trond tout juste éliminé du Mondial a été libéré par son club

15:00
Un... huitième attaquant au Standard ? Thomas Henry et Grejohn Kyei ne seront pas les seuls offensifs à partir

Un... huitième attaquant au Standard ? Thomas Henry et Grejohn Kyei ne seront pas les seuls offensifs à partir

14:40
Accord conclu entre l'Union et Orlando Pirates : une révélation du Mondial se rapproche du club bruxellois

Accord conclu entre l'Union et Orlando Pirates : une révélation du Mondial se rapproche du club bruxellois

14:00
OFFICIEL : le successeur d'Habib Beye à l'OM est connu

OFFICIEL : le successeur d'Habib Beye à l'OM est connu

14:20
OFFICIEL: Sebastian Beccacece quitte ses fonctions à la tête de l'Équateur

OFFICIEL: Sebastian Beccacece quitte ses fonctions à la tête de l'Équateur

13:00

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 1/16 Finales
Afrique du Sud Afrique du Sud 0-1 Canada Canada
Brésil Brésil 2-1 Japon Japon
Allemagne Allemagne 1-1P Paraguay Paraguay
Pays-Bas Pays-Bas 1-1P Maroc Maroc
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 1-2 Norvège Norvège
France France 3-0 Suède Suède
Mexique Mexique 2-0 Equateur Equateur
Angleterre Angleterre 2-1 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Belgique Belgique 3-2* Sénégal Sénégal
Etats-Unis Etats-Unis 2-0 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Espagne Espagne 21:00 Autriche Autriche
Portugal Portugal 03/07 Croatie Croatie
Suisse Suisse 03/07 Algérie Algérie
Australie Australie 03/07 Egypte Egypte
Argentine Argentine 04/07 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Colombie Colombie 04/07 Ghana Ghana
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved