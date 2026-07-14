LIVE Coupe du monde 14/7 : deux changements attendus dans le onze de la France face à l’Espagne
Photo: © photonews
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Deux changements attendus dans le onze de la France contre l’Espagne
Selon CANAL+, Bradley Barcola sera aligné sur l’aile gauche de l’équipe de France. Le joueur du PSG prendra ainsi la place d’un autre Parisien, Désiré Doué.
Aurélien Tchouaméni, resté sur le banc en huitièmes et en quarts de finale en raison d’une blessure, retrouvera également une place de titulaire au détriment de Manu Koné, qui débutera la rencontre sur le banc.
Ces changements devraient être les deux seuls opérés dans le onze de l’équipe de France face à la Roja. Le coup d’envoi du match sera donné ce soir à 21h.
INFO CANAL+ 🚨— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) July 14, 2026
Bradley Barcola sera bien titulaire ce soir face à l'Espagne tout comme Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain pour les Bleus 🇫🇷 pic.twitter.com/AnmUyaJcTd
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