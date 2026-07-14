Après Leandro Trossard, un autre Diable Rouge pourrait rejoindre Besiktas

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Après Leandro Trossard, un autre Diable Rouge pourrait rejoindre Besiktas
Photo: © photonews
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Arthur Theate pourrait bien quitter Francfort cet été. Selon l’expert mercato Sacha Tavolieri, Besiktas s’intéresse au défenseur central de 26 ans. De premiers contacts auraient déjà eu lieu.

Alors que Leandro Trossard s'apprête à rejoindre Besiktas pour 18 millions d'euros et deux millions en bonus, il pourrait être suivi par son coéquipier en équipe nationale, Arthur Theate. Le club turc ne serait cependant pas la seule équipe intéressée par le joueur de Francfort. Les Aigles noirs seraient en concurrence avec le Bayer Leverkusen, tandis que Galatasaray suit également le dossier de près, s'il venait à laisser partir un joueur.

Encore sous contrat jusqu'en juin 2029 à l'Eintracht Francfort

Arthur Theate est actuellement sous contrat avec Francfort jusqu'au 30 juin 2029. Sa valeur marchande est estimée à 17 millions d'euros, selon Transfermarkt. Le Liégeois avait rejoint la formation allemande en février 2025 en provenance du Stade Rennais.

Désormais, il compte 75 apparitions sous les couleurs de Francfort et s'est également offert un but et un assist. La saison dernière, il a pris part à 33 matchs toutes compétitions confondues. Il a notamment joué la Ligue des champions, où il n'a pas manqué une miette de minute dans la phase de ligue.

Arthur Theate pourrait être l'une des attractions du mercato estival belge, mais il est également possible qu'il décide de rester à Francfort. Reste à voir également ce que désire le joueur et s'il est réellement prêt à se lancer dans un nouveau défi. Les prochains jours et les prochaines semaines seront, quoi qu’il arrive, cruciaux concernant l’avenir du joueur belge.

Plusieurs clubs anglais intéressés par Arhtur Theate ?


Arthur Theate a également été cité du côté des clubs anglais de Crystal Palace, Nottingham Forest ou encore Bournemouth récemment. La fiabilité de ces intérêts reste cependant encore à confirmer. Une chose est sûre en tout cas : Arthur Theate a plusieurs possibilités devant lui s'il souhaite quitter Francfort dès cet été.

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