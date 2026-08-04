Transfert ou blessure ? David Hubert explique l'absence d'Adem Zorgane et craint pour un autre cadre

Scott Crabbé depuis Ostende
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Transfert ou blessure ? David Hubert explique l'absence d'Adem Zorgane et craint pour un autre cadre
Photo: © photonews
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Adem Zorgane brillait par son absence contre Bodø/Glimt. David Hubert s'est exprimé à son sujet en conférence de presse.

On l'a un temps cherché sur la feuille de match : avec les compositions de l'UEFA, Adem Zorgane aurait très bien pu se trouver au back droit, ou même attaquant de pointe. Mais il a fallu s'y résoudre : l'Algérien n'était pas là, pas même sur le banc, alors qu'il figurait bien sur la liste remise hier soir à l'UEFA.

En Supercoupe, l'ancien milieu de Charleroi avait ressenti une alerte avant la mi-temps mais était remonté sur le terrain et avait même terminé la rencontre. Son absence résultait-elle d'un problème physique ? D'un transfert imminent ?

Coup direct pour Zorgane, inquiétude pour Sykes

David Hubert s'est montré très clair en conférence de presse, confirmant que c'est bien le coup direct subi à Bruges qui était en cause. Il a également abordé le cas de Ross Sykes, qui a dû quitter le terrain avant l'heure de jeu, lui aussi victime d'un contact assez dur.

"On espère que ça va aller, il passera des examens demain, il est mal retombé sur son épaule", explique Hubert. Alors que l'on est encore assez tôt dans la saison, l'Union va donc devoir regarder son infirmerie. Car sans Zorgane et Sykes, ce seraient deux forces vives qui manqueraient à l'appel.

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