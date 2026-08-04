Charleroi s'en sort très bien : les sanctions après le derby wallon sont connues

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Charleroi s'en sort très bien : les sanctions après le derby wallon sont connues
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Bonne nouvelle pour Charleroi avant le début du championnat. Mohamed Koné, Cheick Keita et Aurélien Scheidler pourront affronter OHL. Les sanctions prononcées à leur encontre sont finalement moins sévères que prévu.

Le Comité disciplinaire de la Pro League a mis un terme à plusieurs semaines d'attente dans le dossier des incidents survenus après le derby wallon entre le Standard de Liège et Charleroi. Ce mardi, l'instance a rendu sa décision concernant Mohamed Koné, Cheick Keita et Aurélien Scheidler, tous les trois poursuivis à la suite des événements qui avaient marqué la fin de la rencontre disputée le 23 mai. Les sanctions sont moins lourdes que ce qui était envisagé au départ.

Le verdict

Le verdict est plus clément que les réquisitions du Parquet. Comme le rapporte la DH, Mohamed Koné risquait quatre matchs de suspension, contre trois pour Cheick Keita et Aurélien Scheidler. Les trois joueurs s'en sortent avec une peine identique : un match à purger, deux autres assortis d'un sursis et une amende de 2.000 euros.

Les trois Carolos pourront jouer contre OHL

Cette décision leur permettra de débuter la nouvelle saison sans être privés de la première journée. Les sanctions ne prendront effet qu'à partir du 12 août. Les trois Carolos seront bien disponibles pour la réception de Louvain avant de manquer le déplacement à Lommel, prévu quelques jours plus tard.

Pourquoi les trois joueurs étaient visés ?

Après le derby wallon, de graves incidents avaient éclaté avec des supporters liégeois. Koné, Keita et Scheidler étaient accusés d'avoir provoqué une partie du public après le coup de sifflet final. C'est pour cette raison que le Parquet avait demandé des sanctions à leur encontre.

Le Parquet peut faire appel de cette décision


L'affaire n'est pas totalement terminée. Le Parquet de l'Union belge peut décider de faire appel de cette décision. En attendant, Charleroi sait que Koné, Keita et Scheidler pourront disputer la première journée de championnat face à Louvain.

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