Un club de Pro League se renforce avec un ancien membre du staff du Standard de Liège

Le staff du Cercle de Bruges s'agrandit avec l'arrivée de Rudy Kalema. Le technicien belge de 45 ans a convaincu les dirigeants grâce à son parcours (Belgique et Arabie Saoudite) et à l'expérience acquise dans plusieurs clubs au fil de sa carrière.

Le Cercle de Bruges renforce son staff technique avec un profil reconnu dans la préparation physique. Le club brugeois a officialisé ce mardi matin l'arrivée de Rudy Kalema, 45 ans, qui entame un nouveau chapitre de sa carrière professionnelle après avoir accumulé de multiples expériences enrichissantes en Belgique et à l'étranger.

Un profil suivi par les dirigeants de l'AS Monaco

D'après les informations du journaliste Loïc Tanzi, c'est l'AS Monaco, actionnaire et propriétaire majoritaire du Cercle de Bruges, qui a directement poussé pour finaliser son arrivée. Son profil très scientifique était suivi depuis un certain temps par la direction, et les responsables monégasques étaient convaincus qu'il pouvait apporter une valeur ajoutée au staff brugeois.

Plusieurs clubs en Belgique et de grandes équipes en Arabie saoudite

À 45 ans, Kalema a multiplié les expériences. Après un passage chez les jeunes d'Anderlecht puis à Saint-Trond, il a poursuivi sa carrière en Arabie saoudite, où il a travaillé pour Al-Shabab, Al-Fateh et Al-Riyad. Des expériences variées qui lui ont permis d'affiner ses méthodes au fil des saisons.

Rudy Kalema faisait partie du staff technique d'Ivan Leko au Standard de Liège

De retour en Belgique à l'été 2024, Rudy Kalema avait intégré le staff du Standard de Liège aux côtés d'Ivan Leko. Son aventure à Sclessin avait pris fin en décembre de la même année. Il s'engage sur le long terme avec le Cercle de Bruges pour amener toute son expertise.

Dans le métier depuis 2008



Le Cercle de Bruges espère profiter de sa vision moderne du haut niveau pour optimiser l'état de forme collectif des joueurs. Kalema a débuté comme scientifique du sport en 2008 avant de se spécialiser progressivement dans la préparation physique.