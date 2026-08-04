Désormais à Burnley, Nicky Hayen cible un gardien de Pro League

Nouvel entraîneur de Burnley, dans l'antichambre de la Premier League, Nicky Hayen compte bien s'appuyer sur ses connexions en Belgique pour renforcer son effectif. Il a d'ailleurs ciblé un gardien du côté du Cercle.

Comme Vincent Kompany en son temps, lorsqu'il officiait sur le banc de Burnley, Nicky Hayen, nouveau coach des "Clarets", cible des recrues en Pro League. Si le coach du Bayern Munich n'avait pas recruté de gardien issu du championnat belge lors de son passage en Angleterre, l'ancien technicien de Genk pourrait s'offrir un dernier rempart en Venise du Nord. Mais pas au sein du Club, où il fut aussi le T1, mais chez le voisin du Cercle.

Un contrat jusqu'en 2028

Il est clair depuis un moment que Maxime Delanghe ne restera pas au Cercle Bruges. Tout porte à croire que le gardien originaire de Hal pourrait donc rejoindre Nicky Hayen dans le Championship anglais. Burnley a ainsi manifesté un intérêt prononcé pour Delanghe. Hayen ferait entrer son compatriote en concurrence avec Max Weiss, un gardien allemand de 22 ans.

Le week-end dernier, Maxime Delanghe n’a pas accompagné le Cercle Bruges à Monaco pour le dernier match de préparation avant le début du championnat. Ce qui laisse penser que son transfert est en train de s’accélérer. Âgé désormais de 25 ans, Maxime Delanghe dispose encore d'un contrat jusqu'en 2028 avec le Cercle Bruges.

Barré par Gaëtan Coucke

La saison dernière, il avait perdu sa place de titulaire au profit de Warleson Lisboa lorsque ce dernier est revenu de blessure. Depuis lors, Warleson est rentré dans son pays natal, à Botafogo. Mais pas question pour le Cercle de reconfier la défense de ses filets à Maxime Delanghe puisque Gaëtan Coucke a été recruté comme remplaçant, avant même que soit acté le départ de Warleson. Un indice qui montrait constituait que Delanghe ne faisait plus partie des plans de l'association.



Formé au FC Pepingen, puis passé par Anderlecht, Jong PSV et le Lierse avant de rejoindre le Cercle en 2023, Delanghe a disputé 42 matchs de championnat, 8 rencontres européennes et 1 match de Coupe de Belgique sous les couleurs de l'association.