Florucz et Guilherme montés sur ressort, Fuseini se précipite : les notes de l'Union contre Bodo/Glimt

L'Union a livré un match courageux mais n'a pas réussi à passer devant Bodo/Glimt avant le match retour. Voici les notes des joueurs pour leur presation individuelle.

Chambaere (6) : Impuissant sur les trois buts, aucun arrêt pour s'illustrer en dehors de ça : match assez frustrant en attendant l'arrivée d'Hervé Koffi.

Mac Allister (6) : Parfois pris entre deux chaises lorsque Bodø/Glimt lançait ses combinaisons courtes aux abords du rectangle, le penalty concédé peu avant la demi-heure en est l'illustration.

Sylla (6) : une impétuosité qui lui jouera sans doute des tours, mais un paquet de duels gagnés. Difficile de lui en vouloir pour le coup franc concédé sur le premier but : le Sénégalais paie surtout l'espace béant laissé devant lui en amont.

Sykes (6) : le maillot jaune sauce auriverde et Guilherme devant lui iraient presque jusqu'à lui donner des airs brésiliens. Plus sûr balle au pied qu'à l'accoutumée et serein dans ses duels. Et c'est justement sur l'une de ses projections que l'Anglais a reçu la manchette qui l'a forcé à quitter le terrain peu après l'heure de jeu. Mais l'on n'oubliera pas son ancticipation ratée qui amène le coup franc du premier but.

Moins de jus en première mi-temps

Khalaili (6) : sa préparation tardive s'est ressentie dans sa première demi-heure, mais l'Israélien est ensuite monté en puissance. Et quand il le fait, c'est tout l'Union qui retrouve des couleurs.





Van de Perre (7,5) : une prestation éclatante, avec des interventions très sèches, des récupérations hautes, mais surtout les passes de projection qui allaient avec.

Schoofs (6,5) : appelé au pied levé suite au forfait de Zorgane, Schoofs a fait du Schoofs. Moins ostentatoire balle au pied que son homologue algérien, l'ancien Malinois a brillé entre les lignes avec une certaine sobriété, en jouant très souvent en un temps.

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Olaru (7) : pas le plus souvent trouvé dans le jeu unioniste, mais quand le roumain touche le ballon, c'est que l'offensive est sur le point de s'accélérer ; ses remises dans l'intervalle étaient souvent très justes, ses phases arrêtées encore plus. C'est d'ailleurs l'un de ses corners qui amène le 1-1.

Guilherme (7,5) : dès le premières minutes, on pouvait remarquer que le Brésilien était en jambe. Ses raids sur la gauche ont fait très mal à la défense visiteuse. Plusieurs fois beaucoup trop rapide pour son opposant, il s'est notamment distingué par un bel assist pour Florucz sur le 2-2 juste avant la mi-temps. Plus essouflé après le repos, comme beaucoup.

Florucz (7,5) : son meilleur match sous le maillot de l'Union ? Du pressing incisif, un jeu de combinaison assez complémentaire à la vitesse de Fuseini et deux buts pas piqués des hannetons du pied gauche. Mais pas assez d'essence dans le moteur pour tenir plus d'une heure.

Fuseini (6,5) : aussi dangereux dans ses courses dans la profondeur que malheureux dans le dernier geste. Quand il ne manquait pas le cadre, c'est le gardien adverse qui sortait le grand jeu. Sans compter quelques centres dangereux qu'il n'est pas parvenu à exploiter.

