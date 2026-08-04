Nouvelle polémique pour la FIFA : des villes réclament des comptes à Gianni Infantino

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Nouvelle polémique pour la FIFA : des villes réclament des comptes à Gianni Infantino
Photo: © photonews
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Les villes américaines qui ont accueilli la Coupe du monde 2026 n'ont pas reçu le million d'euros promis par la FIFA.

Les onze villes américaines qui ont accueilli la Coupe du monde 2026 attendent la contribution financière promise par la FIFA, plusieurs semaines après la fin de la compétition. Cette aide, estimée à un million d'euros par ville, devait servir à financer des projets destinés aux communautés locales, mais elle n'a toujours pas été versée.

Les municipalités ont assumé d'importantes dépenses tout au long du tournoi. Elles ont pris en charge les coûts liés aux transports, à la sécurité, aux aéroports ainsi qu'aux différents sites utilisés par la FIFA.

Une fausse promesse de la FIFA ?

D'après le média The Athletic, les dirigeants de la FIFA avaient assuré aux villes hôtes qu'elles recevraient cette contribution financière. Cette promesse n'a jamais été formalisée. Aucun accord écrit n'a été signé et aucune communication officielle n'est venue confirmer cet engagement. Les villes concernées restent dans l'attente du versement promis.

Ce n'est pas la première fois que la FIFA prévoit ce type de soutien financier. Après la Coupe du monde des clubs, une enveloppe avait été distribuée afin d'accompagner différents projets locaux, allant du développement d'infrastructures sportives à des actions en faveur des communautés.

Plusieurs responsables locaux disent ne pas comprendre pourquoi ce dossier n'a pas été réglé. Ils attendent une prise de position officielle de la FIFA concernant cette contribution annoncée avant le tournoi.

Gianni Infantino est sur la sellette

Cette nouvelle polémique fragilise un peu plus Gianni Infantino. Le président de la FIFA est sous pression après son projet, finalement abandonné, de vendre une partie de la Coupe du monde à des investisseurs privés. Cette idée a provoqué une vive réaction de l'UEFA et de plusieurs fédérations, qui estiment que le tournoi ne doit pas devenir un produit financier. Certaines d'entre elles réclament le départ d'Infantino, dont la position apparaît plus fragile que jamais.

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