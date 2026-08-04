Le pari Ilian Hadidi : pourquoi Feyenoord et Dévy Rigaux sont convaincus d'avoir réalisé un gros coup

Dévy Rigaux n'a pas traîné à Feyenoord. L'ancien responsable sportif du Club de Bruges a bouclé sa première recrue avec l'arrivée d'Ilian Hadidi, 17 ans.

Dévy Rigaux ne découvre pas Ilian Hadidi. Le directeur sportif de Feyenoord suit le jeune milieu offensif depuis plusieurs années et avait tenté de le faire venir au Club de Bruges. Cette fois, il est parvenu à le convaincre de rejoindre Feyenoord.

En fin de contrat au Standard, le Liégeois avait choisi de ne pas prolonger l'aventure. Il s'est engagé avec Feyenoord jusqu'en 2029 et débutera avec l'équipe réserve, où il tentera d'aider le groupe entraîné par Adrie Poldervaart à décrocher la montée.

Rigaux croit en Hadidi depuis des années

Le choix de Hadidi comme première recrue de Rigaux à Feyenoord n'a rien d'anodin. Le nouveau directeur technique croit en son potentiel depuis plusieurs années.

À l'époque où il travaillait au Club de Bruges, Rigaux avait tenté de convaincre Hadidi de rejoindre les Blauw en Zwart. Il était séduit par sa qualité technique, sa créativité et sa capacité à faire la différence entre les lignes. Le Liégeois avait poursuivi son aventure au Standard, sans pour autant disparaître des radars du dirigeant belge.

À peine installé à Rotterdam, Rigaux est revenu à la charge. Libre de tout contrat, Hadidi représentait une belle opportunité et Feyenoord n'a pas tardé à passer à l'action. Le club néerlandais a dû faire face à la concurrence de l'Ajax et du PSV, deux autres formations convaincues du potentiel du jeune meneur de jeu.





Né en Belgique, international marocain

International marocain chez les jeunes, Ilian Hadidi possède aussi la nationalité belge. Né à Liège, le milieu offensif a effectué toute sa formation en Belgique avant de choisir de représenter le Maroc sur la scène internationale.

Le joueur de 19 ans a passé près de dix ans au Standard, où il était considéré comme l'un des plus grands espoirs du centre de formation. Il a fait ses premiers pas avec le SL16 FC, l'équipe réserve du club liégeois.

Très prometteur, mais pas encore complet

Au Standard aussi, personne ne remettait en cause son potentiel. En interne, Ilian Hadidi était considéré comme un joueur doté de très grandes qualités, même si le club estimait qu'il avait plusieurs étapes à franchir avant d'exploser au plus haut niveau.

Les dirigeants liégeois soulignaient sa belle progression au cours de la saison dernière. Encadré de près par le staff technique, le jeune milieu offensif aurait franchi un cap sur le plan du professionnalisme et de la maturité, deux aspects sur lesquels un important travail individuel avait été réalisé.

Marc Wilmots avait tenté de le convaincre de poursuivre l'aventure à Sclessin. Mais le Standard ne souhaitait plus revenir aux contrats généreux proposés par le passé à certains jeunes talents. Le club mise sur une politique plus méritocratique, avec des salaires qui évoluent au fil des performances. Hadidi a préféré relever un nouveau défi aux Pays-Bas.

Un investissement pour l'avenir

Feyenoord veut lui laisser le temps de grandir, avec un passage par la réserve afin d'accumuler du temps de jeu et de poursuivre sa progression.