Adriano Bertaccini déjà sur le départ ? Anderlecht a refusé une offre

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Adriano Bertaccini déjà sur le départ ? Anderlecht a refusé une offre
Photo: © photonews
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Après une saison, il n'est pas impossible qu'Adriano Bertaccini doive déjà quitter le RSC Anderlecht sur un constat d'échec. Le club est ouvert aux négociations à son sujet, et une offre aurait déjà été refusée.

Adriano Bertaccini n'est pas vraiment parvenu à se faire une place au sein de la hiérarchie de Vitor Bruno durant la préparation du RSC Anderlecht. L'attaquant présente un profil hybride qui ne convient pas au jeu prôné par le nouvel entraîneur du Sporting, et pour cette raison, le club ne s'opposera pas à un départ en cas d'offre satisfaisant toute les parties.

Selon Sacha Tavolieri, suiveur du mercato belge, une offre aurait cependant déjà été refusée pour Bertaccini. Le LAFC, en MLS, serait venu aux renseignements et aurait proposé un prêt avec option d'achat pour le joueur anderlechtois. Le RSCA aurait décliné.

Mais cela pourrait n'être qu'une question de temps avant qu'Adriano Bertaccini traverse l'Atlantique, car d'autres clubs de MLS seraient également intéressés, précise Tavolieri. Le RSC Anderlecht a placé l'ancien trudonnaire sur la liste des transferts, mais privilégierait une vente plutôt qu'un prêt.

Bertaccini, un semi-échec sportif, un échec extra-sportif ? 

Adriano Bertaccini était arrivé au RSC Anderlecht entouré de grandes attentes après son excellente saison avec Saint-Trond. Acheté pour 5 millions d'euros, il était l'une des recrues phares du mercato signé Olivier Renard l'été dernier. Et "Berta" aura montré quelques belles choses, disputant 43 matchs et inscrivant 8 buts pour 6 passes décisives.

Cependant, son style a parfois pu paraître un peu en décalage avec celui recherché par Anderlecht, et ses performances vont au fil de la saison un peu décevoir. Son profil, surtout, entre ailier et attaquant, n'a pas toujours trouvé sa place dans le onze anderlechtois - et ne la trouve pas du tout sous Vitor Bruno.

C'est toutefois hors des terrains, en termes d'attitude, qu'Adriano Bertaccini a probablement scellé son avenir. Assez colérique et parfois têtu, malgré une personnalité fraîche et très attachante, le Carolo a multiplié les sorties jugées déplacées (notamment après la finale de la Coupe de Belgique) qui ont déplu au nouveau directeur sportif Antoine Sibierski, connu pour sa rigidité. 

Son départ ne serait donc qu'une demi-surprise, malgré des qualités réelles, et tiennent peut-être plutôt à une grosse erreur de casting de la direction sportive qu'à un niveau insuffisant. Reste à voir où Bertaccini pourrait rebondir...

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