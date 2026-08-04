Le Club de Bruges pourrait être perdant : le PSG veut négocier... à la baisse

Le transfert de Joel Ordoñez reste d'actualité. Le PSG conserve son intérêt, mais compte profiter de sa blessure pour faire baisser le montant demandé.

Avant la Coupe du monde 2026, Joel Ordoñez était l'un des joueurs les plus susceptibles de quitter le Club de Bruges durant le mercato estival. Liverpool et le PSG avaient manifesté un intérêt concret pour le défenseur de 22 ans et les Blauw en Zwart espéraient profiter de cette concurrence pour faire grimper les enchères.

L'international équatorien (20 sélections) s'est fracturé le métatarse du pied droit. Une blessure qui l'a privé de la Supercoupe et qui le tiendra éloigné des terrains en ce début de saison.

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Cette blessure a poussé Liverpool à ralentir. Ordoñez peut encore décrocher un transfert de prestige. Selon Foot Mercato, le PSG reste intéressé par le défenseur du Club.

Le PSG n'a pas l'intention de payer quarante millions d'euros pour Joel Ordoñez

Sa polyvalence joue en sa faveur. Avec la sélection équatorienne, il évolue régulièrement au poste de latéral, en plus de son rôle habituel dans l'axe. Le club parisien n'a pas revu son intérêt à la baisse, même s'il entend profiter de la situation pour négocier dans de meilleures conditions.

Le Club de Bruges a fixé le prix d'Ordoñez à quarante millions d'euros. Le PSG n'est pour l'instant pas disposé à débourser une telle somme. À titre de comparaison : Transfermarkt évalue la valeur marchande du défenseur à 33 millions d'euros.





La période de revalidation d'Ordoñez est estimée entre six et douze semaines. Dans le scénario le plus optimiste, l'Équatorien pourrait reprendre progressivement l'entraînement collectif à la fin du mois de septembre. Un retour à la compétition ne serait pas envisageable avant la fin du mois d'octobre.

Joel Ordoñez veut partir

Il y a un an, Ordoñez avait refusé de s'entraîner pendant plusieurs semaines pour forcer un départ vers l'Olympique de Marseille.