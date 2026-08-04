Officiel : l'Olympic Charleroi ne jouera pas en Challenger Pro League cette saison !

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Officiel : l'Olympic Charleroi ne jouera pas en Challenger Pro League cette saison !
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Le rêve de l'Olympic de Charleroi de se maintenir en Challenger Pro League malgré une relégation sportive a pris fin ce mardi après-midi. C'est le club qui a annoncé la nouvelle, même s'il n'estime pas le dossier clos.

C'est désormais acté. L'Olympic de Charleroi ne jouera pas cette saison au sein d'une Challenger Pro League dont il avait terminé bon dernier lors de l'exercice précédent. Il évoluera donc bien en D1 FFA, un échelon pour lequel il avait finalement pu obtenir la licence après avoir été relégué, dans un premier temps, au deuxième échelon du football amateur belge. La Chambre des actions en cessation du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles a rejeté la demande de l’Olympic de Charleroi d’évoluer en D1B.

Une procédure qui sera poursuivie sur le fond

"Cette décision n'est évidemment pas celle que nous espérions, et nous savons qu'elle suscite de la déception. Nous tenions toutefois à vous en informer avec transparence", a déclaré le club par voie de communiqué. L'Olympic espérait en effet pouvoir se maintenir au sein de l'antichambre de l'élite en raison de quotas d'équipes U23 jugés illégaux.

"Pour autant, notre détermination reste intacte. Nous demeurons convaincus que l'équité sportive n'a pas été pleinement respectée et poursuivons la procédure sur le fond afin de faire valoir les droits du club. Ce dossier n'est donc pas clos", a néanmoins précisé la direction des "Dogues".

Jouer les premiers rôles sur le terrain

"Sur le terrain, nous abordons désormais ce nouveau défi avec ambition. La Division 1 FFA, ce sera une nouvelle occasion de démontrer la valeur et le caractère de l'Olympic, ajoute le communiqué de l'Olympic. Notre objectif est clair : jouer les premiers rôles et tout mettre en œuvre pour retrouver notre place."

Les derniers espoirs de Stockay douchés

Du coup, Stockay, qui espérait bénéficier d'une décision favorable de la Chambre des actions en cessation du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles pour rester au troisième échelon du football belge, évoluera donc bien cette saison en D2 FFA.

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