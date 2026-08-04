Pas de nouvel avant-centre au Standard ? L'explication derrière l'arrivée de Sylvester Jasper chez les Rouches

Pourquoi le Standard n'a-t-il pas recruté un nouvel attaquant après le départ de René Mitongo ? Parce qu'il n'y en a peut-être pas besoin. Les buteurs en place savent marquer, mais doivent être mieux alimentés, et c'est là qu'intervient la signature de Sylvester Jasper.

Avec Sylvester Jasper, le Standard a réalisé son septième transfert estival et a recruté son dernier renfort offensif, sauf départ bien monnayé d'un titulaire lors de la dernière ligne droite du mercato.

Le profil du Bulgare né à Londres, qui est principalement un ailier gauche mais qui peut aussi évoluer sur la droite, en a surpris quelques-uns, qui s'attendaient à un nouvel avant-centre après le départ de René Mitongo vers Trabzonspor.

Le Standard est satisfait de ses quatre attaquants

Mais ce n'était pas l'idée de la direction des Rouches, déjà bien servie à ce poste avec Dennis Ayensa, Timothé Nkada, Bruny Nsimba et Bernard Nguene, qui pourrait bien être l'un des paris gagnants de la saison. Auteur de trois buts lors des deux premiers matchs de la préparation, Bernard Nguene a montré de bonnes choses, aussi quand le Standard n'est pas parvenu à trouver souvent le chemin des filets, comme face à Dunkerque, la Juventus ou l'Arminia Bielefeld.

"Je suis très heureux de Bernard Nguene, que l'on n'a pas énormément vu parce qu'il avait un rôle ingrat entre les ailiers, Casper (Nielsen) et Rayan (Touzghar), mais qui a montré qu'il pouvait peser aussi avec sa vitesse et sa puissance", nous déclarait d'ailleurs Vincent Euvrard à l'issue du court succès face aux Allemands.

Arrivé en janvier dernier en provenance de Nice, Bernard Nguene pensait initialement être prêté en bord de Meuse avant de recevoir une nouvelle chance chez les Aiglons, avant d'apprendre deux semaines plus tard, dès le début du mois de février, que le Standard et le club de Ligue 1 avaient finalement trouvé un accord dans le cadre d'un transfert définitif. Alors âgé de 19 ans, le jeune avant-centre signait un contrat de deux ans et demi chez les Rouches.





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L'année de la révélation pour Bernard Nguene ?

C'est ce que l'on a parfois tendance à oublier : Bernard Nguene fête à peine son vingtième anniversaire ce 4 août 2026. Il n'a certes pas été transcendant la saison dernière, mais il lui a d'abord fallu digérer la nouvelle et changer ses projections à moyen terme, lui qui n'était plus du tout lié au club de l'OGC Nice qui avait cru en lui et qui était allé le recruter aux "Brasseries du Cameroun" pour son équipe U19, en 2024.

Le petit malaise est compréhensible, mais il semble désormais derrière Bernard Nguene, qui avait inscrit un but en 300 minutes de jeu la saison dernière mais qui marque des points durant cette préparation, lui qui peut offrir une solution différente en pointe et qui peut aussi se déporter sur les côtés pour changer d'animation.

Avec quatre attaquants de pointe pour deux places, le Standard a donc jugé qu'il n'était pas nécessaire d'en avoir un nouveau et que ceux qui sont là sont tout à fait capables de marquer des buts. Il faut désormais trouver comment les servir suffisamment, et l'arrivée de Sylvester Jasper pourrait aider.

Sylvester Jasper, un nouveau créateur

Avec sept buts et sept passes décisives en 34 matchs de première division serbe, le Bulgare de 24 ans est capable de marquer et de faire marquer. "Un joueur qui devra relever un défi ici", nous disait Vincent Euvrard, puisqu'il devra réaliser dans un championnat plus relevé, le nôtre, ce qu'il faisait très bien en Serbie, et même chez les équipes de jeunes de Fulham où ses statistiques plaidaient aussi en sa faveur.

Un joueur véritablement décisif dont le Standard a besoin, la préparation ayant aussi montré une difficulté persistante à se créer des occasions contre des équipes d'un calibre plus relevé que Verlaine et Aubel, avec tout le respect pour ces deux dernières.

Un mal que pourrait en partie régler Sylvester Jasper, qui, à en croire l'analyste de données Footy Stats, n'évoluait pas non plus dans une équipe qui créait beaucoup d'occasions la saison dernière (1,37 xG par match en moyenne, ce qui est tout de même mieux que le Standard et ses 1,16 en 2025-2026), mais qui a tout de même su alimenter ses statistiques.

Un choix donc a priori judicieux, qui clôture le mercato offensif des Rouches, encore à la recherche d'un médian défensif et qui suit évidemment déjà, en interne, différents joueurs pour compenser d'éventuels départs de titulaires.