3/10 pour Seys et Tielemans ? Les notes de L'Équipe qui passent mal chez les Diables

La Belgique n'a pas laissé une grande impression à nos confrères français. Nos voisins se montrent assez sévères dans leurs notes. L'Equipe met par exemple quatre Diables en échec...oubliant même totalement l'existence de Brandon Mechele.

Jouer le jeu de noter les joueurs après un match est toujours un exercice périlleux. D'autant plus que leur prestation est le plus souvent appréciée sans connaître les consignes reçues individuellement et collectivement, ce qui peut modifier la perception de l'investissement consenti.

Coter les joueurs 'adverses' par rapport à l'équipe suivie en priorité est sans doute plus compliqué encore. Le journal L'Equipe s'y est tout de même risqué. Nos confrères ont logiquement plus concentré leur attention sur la prestation des Bleus (surtout avec les neuf changement opérés par Zinedine Zidane au coup d'envoi).

Seys taclé, Mechele oublié

Qu'ont-ils pensé du match des Diables secteur par secteur ? "En défense, Senne Lammens (note : 7) a pourtant confirmé sa solidité dans les buts. Nathan Ngoy (6) est resté concentré. Joaquin Seys (3) a souffert énormément pour contenir Désiré Doué", peut-on lire, sans la moindre trace de Brandon Mechele.

L'entrejeu leur est apparu assez inégal malgré la bonne prestation de Roméo Lavia, à la fois ratisseur et rampe de lancement : "Au milieu, Youri Tielemans (3) n'a pas existé, et Kevin De Bruyne (5) a parfois fait son âge. Seul Roméo Lavia (6) a offert justesse et verticalité".

Charles De Ketelaere impuissant

En pointe, la débauche d'effort de nos trois attaquants a amené un manque de justesse assez remarqué : "Mika Godts (6) a remué son couloir gauche, tandis que Charles De Ketelaere (4) implosait dos au but. Diego Moreira (4) a couru énormément sans forcément être au bon endroit au bon moment".



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Certaines notes apparaissent tout de même assez sévères, on pense notamment au 3/10 accordé à Joaquin Seys, qui a parfois été pris de vitesse par Bradley Barcola mais a eu le coffre pour revenir au contact de l'ailier de Liverpool. Même topo pour Youri Tielemans, qui n'a pas été resplendissant mais s'est tout de même montré accrocheur et disponible au milieu. L'ensemble de nos notes sont à retrouver ici.