3/10 pour Seys et Tielemans ? Les notes de L'Équipe qui passent mal chez les Diables

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
3/10 pour Seys et Tielemans ? Les notes de L'Équipe qui passent mal chez les Diables
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

La Belgique n'a pas laissé une grande impression à nos confrères français. Nos voisins se montrent assez sévères dans leurs notes. L'Equipe met par exemple quatre Diables en échec...oubliant même totalement l'existence de Brandon Mechele.

Jouer le jeu de noter les joueurs après un match est toujours un exercice périlleux. D'autant plus que leur prestation est le plus souvent appréciée sans connaître les consignes reçues individuellement et collectivement, ce qui peut modifier la perception de l'investissement consenti.

Coter les joueurs 'adverses' par rapport à l'équipe suivie en priorité est sans doute plus compliqué encore. Le journal L'Equipe s'y est tout de même risqué. Nos confrères ont logiquement plus concentré leur attention sur la prestation des Bleus (surtout avec les neuf changement opérés par Zinedine Zidane au coup d'envoi).

Seys taclé, Mechele oublié

Qu'ont-ils pensé du match des Diables secteur par secteur ? "En défense, Senne Lammens (note : 7) a pourtant confirmé sa solidité dans les buts. Nathan Ngoy (6) est resté concentré. Joaquin Seys (3) a souffert énormément pour contenir Désiré Doué", peut-on lire, sans la moindre trace de Brandon Mechele.

L'entrejeu leur est apparu assez inégal malgré la bonne prestation de Roméo Lavia, à la fois ratisseur et rampe de lancement : "Au milieu, Youri Tielemans (3) n'a pas existé, et Kevin De Bruyne (5) a parfois fait son âge. Seul Roméo Lavia (6) a offert justesse et verticalité".

Charles De Ketelaere impuissant

En pointe, la débauche d'effort de nos trois attaquants a amené un manque de justesse assez remarqué : "Mika Godts (6) a remué son couloir gauche, tandis que Charles De Ketelaere (4) implosait dos au but. Diego Moreira (4) a couru énormément sans forcément être au bon endroit au bon moment".

Lire aussi… Tant pis pour le protocole : Belgique - France a été retardé...à cause des chaussettes des Bleus

Certaines notes apparaissent tout de même assez sévères, on pense notamment au 3/10 accordé à Joaquin Seys, qui a parfois été pris de vitesse par Bradley Barcola mais a eu le coffre pour revenir au contact de l'ailier de Liverpool. Même topo pour Youri Tielemans, qui n'a pas été resplendissant mais s'est tout de même montré accrocheur et disponible au milieu. L'ensemble de nos notes sont à retrouver ici.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
France

Plus de news

Tant pis pour le protocole : Belgique - France a été retardé...à cause des chaussettes des Bleus

Tant pis pour le protocole : Belgique - France a été retardé...à cause des chaussettes des Bleus

08:30
"Il ne pourra probablement pas démarrer vendredi" : Van Bommel va continuer à gérer son groupe

"Il ne pourra probablement pas démarrer vendredi" : Van Bommel va continuer à gérer son groupe

08:00
"Chez son voisin comme chez soi", "la Belgique si bas" : la presse française se paie les Diables

"Chez son voisin comme chez soi", "la Belgique si bas" : la presse française se paie les Diables

07:30
Combien de Bleus "bis" seraient titulaires avec la Belgique ? La réponse en dit long... Avis

Combien de Bleus "bis" seraient titulaires avec la Belgique ? La réponse en dit long...

06:30
"Ce but ne devrait pas tomber sur contre-attaque" : la France "B" a puni le manque de finition des Diables

"Ce but ne devrait pas tomber sur contre-attaque" : la France "B" a puni le manque de finition des Diables

06:00
Pas de retrouvailles à Sclessin : un Diable Rouge va manquer le match contre la Turquie

Pas de retrouvailles à Sclessin : un Diable Rouge va manquer le match contre la Turquie

23:59
LIVE : La France contrôle la seconde période (0-0) Live

LIVE : La France contrôle la seconde période (0-0)

22:14
Bons, mais pas assez bons : les notes des Diables Rouges après Belgique-France

Bons, mais pas assez bons : les notes des Diables Rouges après Belgique-France

23:15
4
Encore raté : intéressante face à une France B, la Belgique se fait punir en fin de match

Encore raté : intéressante face à une France B, la Belgique se fait punir en fin de match

22:42
"La France a une longueur d'avance sur nous" : Mark van Bommel réagit à sa première défaite

"La France a une longueur d'avance sur nous" : Mark van Bommel réagit à sa première défaite

00:20
1
"Je regrette ma vie d'avant" : les terribles confessions de la révélation de la Coupe du Monde

"Je regrette ma vie d'avant" : les terribles confessions de la révélation de la Coupe du Monde

09:00
Les Diablotins face à leur avant-dernier obstacle avant l'Euro : "Ce ne sera pas aussi facile"

Les Diablotins face à leur avant-dernier obstacle avant l'Euro : "Ce ne sera pas aussi facile"

07:00
L'Italie se reprend après sa défaite contre la Belgique et punit la Turquie

L'Italie se reprend après sa défaite contre la Belgique et punit la Turquie

23:03
"Il y aura des déçus chaque semaine" : un ancien coach d'Anderlecht soulève un problème majeur du Sporting

"Il y aura des déçus chaque semaine" : un ancien coach d'Anderlecht soulève un problème majeur du Sporting

22:25
Un ex-Diable Rouge admiratif de Bruges et l'Union en Europe : "Ils n'aiment pas affronter les clubs belges"

Un ex-Diable Rouge admiratif de Bruges et l'Union en Europe : "Ils n'aiment pas affronter les clubs belges"

22:05
Un bus de supporters d'un club de JPL attaqué : auteurs identifiés, les premières sanctions sont tombées

Un bus de supporters d'un club de JPL attaqué : auteurs identifiés, les premières sanctions sont tombées

21:30
🎥 La belle réaction du futur adversaire de l'Union SG : "HERE WE COME !!"

🎥 La belle réaction du futur adversaire de l'Union SG : "HERE WE COME !!"

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 2
Serbie Serbie 1-2 Pays-Bas Pays-Bas
Danemark Danemark 2-0 Pays de Galles Pays de Galles
Norvège Norvège 1-2 Portugal Portugal
Allemagne Allemagne 0-1 Grèce Grèce
Turquie Turquie 1-4 Italie Italie
Belgique Belgique 0-1 France France
République tchèque République tchèque 20:45 Angleterre Angleterre
Espagne Espagne 20:45 Croatie Croatie

Dernières réactions

Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "La France a une longueur d'avance sur nous" : Mark van Bommel réagit à sa première défaite El Malvario El Malvario a propos de Bons, mais pas assez bons : les notes des Diables Rouges après Belgique-France den strep den strep a propos de Un ancien entraîneur d'Anderlecht balance : "L’éthique et les conditions de travail laissent à désirer" Pogi Pogi a propos de Mario Kohnen, un entraîneur à la dure pour Charleroi : "Ils ont parfois du mal à avaler la pilule" Satanas & Diabolo Satanas & Diabolo a propos de Forfait contre la Belgique, Kylian Mbappé pourrait ne manquer aucun match avec le Real Madrid Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Dénoncer les atrocités commises dans la région" : l'ex-gardien du Standard refuse de jouer contre Israël den strep den strep a propos de "Je ne sais pas si je peux le dire" : Besnik Hasi a tenté de débaucher un leader d'Anderlecht en Turquie Union 60 Union 60 a propos de Un club de D3 FFA face à un forfait général...pour un impayé de 246 euros den strep den strep a propos de Besnik Hasi n'en a pas fini avec Anderlecht : le torchon brûle encore avec ses anciens dirigeants Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Gagnant-gagnant ? Un ancien pilier Brugeois pourrait revenir trouver du temps de jeu au Club Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved