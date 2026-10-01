Ambiance avant de défier les Diables : le sélectionneur turc recadre la presse à Sclessin

La Turquie est sous pression avant le match de demain soir contre les Diables Rouges. Vincenzo Montella a fait un nouvel appel au calme en conférence de presse, dans les catacombes de Sclessin.

Avec un match plein pas récompensé contre la France (défaite 0-1) et un naufrage collectif en première mi-temps contre l'Italie (défaite 1-4), le compteur turc est toujours bloqué à zéro dans cette Ligue des Nations.

Même si le calendrier n'était pas facile, la pression est déjà sur le sélectionneur Vincenzo Montella. Car l'équipe devait justement déjà se racheter d'une Coupe du Monde où elle a été la première éliminée suite à ses deux revers contre l'Australie et le Paraguay.

Les critiques fusent en Turquie

Montella croit à une réaction contre les Diables : "Je garde mon calme et je travaille dur. Ce qui me contrarie, ce sont les critiques adressées à nos joueurs. Des critiques injustes sont formulées à leur encontre. Si une critique doit être faite, qu’elle me concerne, je l’assume".

L'entraîneur italien attend un peu plus de respect pour les progrès de l'équipe : "Nous nous sommes par exemple qualifiés pour la Coupe du monde et pour la Ligue A de la Ligue des Nations, même si c'est vrai que nous n'avons pas toujours bien joué, comme lors de la première mi-temps du dernier match contre l'Italie".

Vincenzo Montella se méfie des Diables

"Il nous faut encore nous habituer au rythme de la Division A. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Parmi les équipes qui réussissent à monter, le nombre de celles qui parviennent à s’y maintenir est assez faible. Statistiquement, sur les quatre équipes qui montent chaque année, trois redescendent", poursuit-il.



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La Ligue des Nations lui offre un autre gros morceau avec les Diables : "C'est une équipe qui évolue depuis des années dans la Division A de la Ligue des Nations, qui occupe la huitième place du classement FIFA et qui a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde. Nous devons avant tout nous concentrer sur la qualité du jeu, plutôt que sur le résultat".