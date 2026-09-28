L'Italie se reprend après sa défaite contre la Belgique et punit la Turquie

Chafik Ouassal, journaliste football
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L'Italie se reprend après sa défaite contre la Belgique et punit la Turquie
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Dans le groupe de la Belgique, on jouait également la deuxième journée de Ligue des Nations ce soir avec de l'action en Turquie, du côté de la ville de Bursa où se déplaçait la Squadra Azzurra.

Défaite à domicile face à la France, pour le premier match officiel de Zinédine Zidane en tant que nouvel entraineur des Bleus (lire ICI), la Turquie recevait à nouveau, à l'occasion de cette deuxième journée. Elle était opposée à l'Italie, qui a également perdu son match d'ouverture à domicile face aux Diables Rouges.

Match de vaincus donc lors duquel la Turquie était très rapidement menée au score. En effet, Alessandro Bastoni ouvrait le score après neuf minutes de jeu. Le joueur de l'Inter frappe du pied gauche suite à un corner et faisait mouche.

L'Italie efficace et bien organisée

La Turquie tentait de se reprendre mais se heurtait à une Italie bien organisée et qui pressait haut. Les visiteurs faisaient ensuite le break via Davide Frattesi (22e). La frappe de Kayode était repoussée par Bayindir. Le joueur de la Lazio suivait bien pour conclure. Michael Kayode (27e) d'une frappe du pied droit faisait déjà le break avant la demi-heure de jeu.

Après une première période catastrophique pour les Turcs, Baris Yilmaz (47e) relançait rapidement la Turquie dans le match, profitant d'une mauvaise sortie de Gianluigi Donnarumma pour marquer dans le but vide.

Mais l'Italie répondait rapidement à ce but en enfonçant le clou : Sandro Tonali tentait une frappe enroulée qui trouvait le poteau. Francesco 'Pio' Esposito suivait et faisait le break d'une tête plongeante (51e). Le buteur était d'ailleurs aligné aux côtés de son frère et ancien Anderlechtois Sebastiano Esposito. Tous les deux étaient titulaires au coup d'envoi de la rencontre.

L'Italie remporte une nette victoire et se remet bien de sa défaite contre la Belgique, avant de se déplacer à Paris dans quelques jours. La Turquie, elle, patauge encore et concède une deuxième défaite de suite à domicile. Elle sera à Sclessin dans quelques jours, pour la 3e journée.

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