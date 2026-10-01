Cristiano Ronaldo et le Portugal, c'est fini ? De nouvelles révélations expliquent son départ

Cristiano Ronaldo a quitté le rassemblement du Portugal après un désaccord avec Jorge Jesus. Le Portugais se sentirait trahi et pourrait arrêter sa carrière internationale.

Cristiano Ronaldo a quitté le rassemblement du Portugal, mais les raisons de son départ seraient plus profondes qu'un simple mécontentement sportif. Dans la nuit, Edu Aguirre, journaliste espagnol d'El Chiringuito et proche du Portugais, a livré une autre version des événements. Selon lui, CR7 se sentirait trahi par Jorge Jesus après une discussion privée qui devait calmer la situation.

Pas monté en jeu contre la Norvège

Tout serait parti du match contre la Norvège. Alors que le Portugal avait la rencontre en main, Ronaldo a passé une longue partie de la seconde période à s'échauffer sans entrer sur le terrain. Après la rencontre, il avait directement rejoint les vestiaires sans aller saluer les supporters.

D'après Aguirre, une réunion aurait eu lieu entre Ronaldo, Jorge Jesus et le président de la Fédération portugaise. Le sélectionneur aurait reconnu avoir mal géré la situation. "Jorge a demandé pardon à Cristiano pour l'avoir fait s'échauffer pendant 30 minutes avant de ne pas le faire entrer". Jesus aurait promis de reconnaître publiquement son erreur lors de sa conférence de presse.

Une "trahison" de son coach

C'est à ce moment que la situation aurait dérapé. Toujours selon Aguirre, Ronaldo estime que cette promesse n'a pas été respectée. "Jorge Jesus n'a pas tenu sa promesse et a dit des choses qui ne sont pas vraies lors de sa conférence de presse, ce qui a fait exploser Cristiano de colère". Le journaliste ajoute que l'attaquant s'est senti trahi, estimant que le discours public de son entraîneur ne correspondait pas à leur échange privé.

CR7 a quitté le rassemblement

Lire aussi… Drama autour de Cristiano Ronaldo, qui quitte la sélection du Portugal !›

Absent des dernières séances collectives, Ronaldo a décidé de quitter le groupe avant le match contre le Danemark à Copenhague. Son avion privé a été envoyé pour venir le chercher. Et vu la situation, Ronaldo ne voudrait plus continuer avec le Portugal. On se dirige vers une fin de carrière internationale.